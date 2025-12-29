Togo: Les 5 voeux du CAR pour 2026

Dans un message rendu public ce dimanche, Robert Yao DATE, le président national du comité d'action pour le renouveau (CAR), a présenté ses vœux de nouvel an en cinq points.

Le CAR souhaite notamment que chaque togolaise et chaque togolais ait la santé et la joie de vivre. Il voudrait aussi que ceux qui sont en prison recouvrent la liberté. De même, un des vœux du parti dit des « déshérités » est que tout concourt à la paix sociale par les concertations et le dialogue franc et sincère pour le bonheur des populations.

« Que la répartition équitable des biens communs de la République par les dirigeants devienne une réalité et que cette année 2026, année d'unité nous permette d'intégrer nos diversités, qui en réalité sont sources de richesses, pour faire du Togo l'or de l'humanité », souhaite également Robert Yao DATE.

Il explique avoir tiré ces vœux du bilan de l'année 2025 qui tend à sa fin avec ses lots de défis qui se sont imposés à la nation, dont le défi sécuritaire dans le nord du pays où nos vaillants combattants sont tombés sur le champ d'honneur de même que les populations contraintes à quitter leurs terres.

« Le CAR félicite nos forces de défenses et de sécurité pour leur dévouement à la cause de la nation et s'incline devant la mémoire des civils comme des militaires disparus », peut-on lire dans le message de vœux.

Pour le CAR, cette année a aussi été marquée d'événements douloureux au plan sociopolitique pour lesquels le parti exprime ses condoléances et ses compassions aux uns et aux autres.

« Togolaises et Togolais l'année 2025 qui s'achève dans quelques heures a été une année éprouvante pour tout un chacun parce que nous avons vu encore nos enfants perdre leurs vies lors des manifestations à caractère politique et d'autres gardés en prison », martèle le président national du CAR qui rassure que le parti est resté debout fidèle à la ligne des membres fondateurs et incarne toujours les aspirations profondes des populations.

Pour cela, il invite les militantes et militants à redoubler d'effort en appliquant avec conviction et détermination leur méthode qui est basée sur la concertation.

« Il n'est un secret pour personne que la lutte est longue mais elle doit aboutir avec le concours de tout le monde sans exception afin d'arriver à un État nation pour notre Patrie », a lancé Robert Yao DATE.