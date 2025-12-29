Ile Maurice: Alda Lauricourt - «L'artisanat local connaît un renouveau significatif»

interview

Après des années dans le monde de la vente, Alda a ressenti le besoin de se reconnecter à elle-même. C'est ainsi qu'est née Divinify, une marque de bougies artisanales, où chaque parfum est conçu pour offrir un moment de calme et de sérénité.

Comment est née votre entreprise de bougies parfumées et quand avez-vous senti que cela pouvait dépasser une simple passion ?

Divinify n'est pas née d'un business plan traditionnel, mais d'un besoin personnel de sens. Après des années dans la vente, je me suis rendu compte que je me sentais déconnectée de moi-même. Je cherchais du calme et un but dans un monde très rapide. C'est le pouvoir des parfums de transformer un espace et un état d'esprit qui m'a d'abord attirée. Je me souvenais de certains parfums de spa qui m'apaisaient instantanément dans des moments difficiles, et j'ai voulu recréer ce sentiment de sérénité chez moi.

Le tournant est arrivé quand j'ai compris que l'essentiel n'était pas le produit final, mais dans le processus. Fabriquer des bougies me permet de ralentir le temps, de me concentrer et de trouver un vrai calme intérieur. J'ai alors réalisé que ce geste pouvait être plus qu'un hobby. En février, j'ai créé ma première bougie. Je l'ai offerte à une amie, et sa réaction a été révélatrice. Elle l'a adorée, a gardé la boîte et l'a partagée avec d'autres. Cette expérience a confirmé ce que je ressentais déjà : mes bougies transmettent intention et émotion.

Ainsi, je continue de créer et de peaufiner mes bougies, avec pour objectif d'offrir des expériences sensorielles capables d'aider chacun à se reconnecter à soi-même.

Qu'est-ce qui vous a attirée vers le travail avec les parfums et l'ambiance intérieure ?

Mon intérêt pour les parfums s'est approfondi lorsque j'ai compris à quel point ils sont liés à nos émotions et à notre mémoire. Contrairement aux autres sens, l'odorat se connecte directement aux centres émotionnels du cerveau. C'est pourquoi un parfum peut immédiatement nous réconforter ou nous déranger.

Les études montrent que l'odorat peut influencer l'humeur, le stress et la régulation émotionnelle. C'est ce qui me fascine. Un parfum choisi avec soin peut aider les gens à ralentir, à se sentir ancrés et à retrouver leur équilibre.

Une bougie combine chaleur, lumière et parfum. La flamme crée un calme visuel et le parfum agit à un niveau émotionnel plus profond. Lorsque je mélange des fragrances comme la fleur de gingembre et le thé blanc, mon intention n'est pas seulement de créer un arôme agréable, mais d'offrir un petit outil accessible pour le bien-être émotionnel.

Comment construisez-vous un parfum, de l'idée initiale au produit final ?

Créer un parfum est un processus artistique et technique. L'inspiration vient souvent de moments du quotidien : le changement de saison, la fraîcheur du matin ou des souvenirs d'enfance paisibles. Ces sensations universelles constituent la base émotionnelle d'un parfum, que je peaufine ensuite avec créativité et innovation.

D'un point de vue technique, la précision est essentielle. Chaque cire se comporte différemment selon la température, la concentration en parfum et le temps de maturation.

Trop de parfum peut empêcher la bonne tenue, tandis que trop peu affecte la diffusion. Les tests sont une étape clé.

Je teste chaque bougie en la faisant brûler plusieurs heures, en observant la diffusion à chaud et à froid. Je partage aussi des échantillons avec des personnes de confiance pour obtenir des retours. Un parfum n'est final que lorsqu'il fonctionne de manière constante et évoque le sentiment souhaité.

Ce qui définit mon processus, c'est l'équilibre entre structure et intuition. Mesurer et tester est essentiel, mais écouter ce qui «sonne juste» l'est tout autant. C'est cet équilibre qui forge l'identité de Divinify.

Y a-t-il des histoires personnelles ou des moments qui influencent vos créations ?

Ma principale source d'inspiration est la quête d'équilibre intérieur et de bien-être. Je suis profondément inspirée par les moments de calme, surtout tôt le matin, lorsque le monde semble serein et plein de possibilités.

Ce sentiment d'ancrage a inspiré l'une de mes collections les plus significatives : la Chakra Collection. Chaque bougie est associée à un centre énergétique, avec l'intention d'aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes lorsqu'ils se sentent émotionnellement ou mentalement épuisés. L'idée est simple et accessible : allumer une bougie devient un rappel de faire une pause, respirer et se recentrer.

À l'approche de la fin de 2025, je travaille également sur une nouvelle collection centrée sur le renouveau et les nouveaux départs, conçue pour accompagner les gens vers 2026 avec clarté et espoir.

Quels ont été les principaux défis depuis le lancement de votre marque ?

L'un des principaux défis a été de se différencier dans un marché compétitif. Les bougies sont souvent perçues uniquement comme des objets décoratifs. Avec Divinify, j'invite les gens à les voir comme des outils de présence et de bien-être. Faire comprendre ce changement a demandé patience et constance.

S'approvisionner en matériaux à Maurice est aussi un défi. La plupart des matières premières, comme les cires de qualité et les huiles parfumées, doivent être importées, ce qui nécessite une bonne planification.

Malgré ces défis, les retours que je reçois renforcent mon engagement. En tant que mère célibataire, ma motivation est aussi profondément personnelle. Je veux que mes enfants grandissent en sachant que l'épanouissement et le bonheur sont possibles lorsqu'on reste aligné avec ses valeurs.

Sur un marché de plus en plus compétitif, comment affirmez-vous votre identité ?

Je reste ancrée dans mes valeurs. Je mise sur l'amélioration continue. Mon objectif est d'être meilleure qu'hier, dans le savoir-faire, l'intention et la relation avec les clients.

Ce qui distingue Divinify, c'est le soin, l'authenticité et l'intelligence émotionnelle derrière chaque produit. Dans un marché saturé, la connexion sincère et le sens profond résonnent fortement.

Quelle est votre vision de l'artisanat local à Maurice aujourd'hui ?

L'artisanat local connaît un renouveau significatif. De nombreux artisans redécouvrent des savoir-faire traditionnels et les réinterprètent avec une sensibilité moderne. Récemment, j'ai découvert un producteur local travaillant avec de la cire de suif, une technique vieille de plusieurs siècles. Voir la tradition se mêler à l'innovation était inspirant. C'est là que réside la véritable force de l'artisanat local.

Le tourisme représente aussi un potentiel important. Les visiteurs recherchent des produits authentiques, faits main, reflétant l'identité mauricienne. Avec le développement de Divinify, j'envisage des collections représentant l'essence et le patrimoine de l'île.

Comment voyez-vous l'évolution de votre entreprise à moyen terme ?

L'année prochaine, mon objectif est de renforcer la communauté autour de Divinify, d'étendre la distribution via des plateformes locales et de peaufiner des collections adaptées aux besoins saisonniers et émotionnels.

Je prévois également d'intégrer progressivement une aide à temps partiel à mesure que la demande augmente, tout en conservant la qualité et l'intention. Pour l'instant, ma priorité est de consolider une base solide à Maurice avant de penser à des horizons plus larges.