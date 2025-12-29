Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 29 décembre 2025

revue de presse

Élections en République Centrafricaine : Début du dépouillement des bulletins de vote

Le dépouillement des bulletins de vote a débuté en République Centrafricaine à la suite du vote de dimanche. Plus de 2 millions d'électeurs étaient appelé aux urnes pour un quadruple scrutin historique : présidentielle, législatives, municipales et régionales.

Les observateurs témoignent du bon déroulé du vote où le président sortant Faustin-Archange Touadera brigue un troisième mandat.

Six autres candidats défiaient le chef de l'état dont deux anciens premiers ministres, Anicet-Georges Dologuele et Henri-Marie Dondra, qui ont tous deux résisté à des tentatives de disqualification pour nationalités étrangères présumées. (Source Africanews)

Le Royaume-Uni annonce des restrictions sur les visas pour les citoyens de la RDC

Le ministère de l'intérieur accuse le pays d'avoir « échoué » à améliorer les procédures de retour des migrants qu'il voulait expulser. De son côté, le gouvernement congolais a annoncé être en discussion avec le Royaume-Uni, « afin de parvenir à une convergence de vues et trouver un accord » d'ici au 30 janvier.

Le Royaume-Uni a commencé à imposer des restrictions sur les visas aux citoyens de la République démocratique du Congo (RDC), a annoncé le gouvernement britannique, accusant ce pays de ne pas suffisamment coopérer sur le retour des personnes en situation irrégulière. (Source Le Monde Afrique)

Burkina Faso : Loi de finance 2026 - Un budget prévisionnel de 3431 milliards francs CFA adopté

L'Assemblée législative de Transition a adopté la loi de finance pour l'exécution du budget de l'Etat exercice 2026 d'un montant de 3431 milliards francs CFA, samedi 27 décembre 2025, à Ouagadougou.

Les députés de l'Assemblée législative de transition (ALT) ont adopté la loi de finance pour l'exécution du budget 2026 au cours d'une séance plénière dans la journée du samedi 27 décembre 2025, à Ouagadougou.

Durant près de huit heures de travail, ils se sont penchés sur le texte majeur qui fixe les orientations budgétaires du Burkina Faso pour l'année 2026, sous la présidence de Ousmane Bougouma. Selon le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, pour le budget 2026, il a été prévu des recouvrements de recettes de 3431 milliards francs CFA, les dépenses font 3918 milliards, ce qui dégage un déficit de 486 milliards F CFA. (Source Sidwaya)

Cheikh Anta Diop, 102 ans après - Le combat pour la souveraineté africaine toujours vivant

Le grand penseur et « pharaon du savoir » Cheikh Anta Diop (29 décembre 1923 – 7 février 1986) aurait eu 102 ans ce lundi 29 décembre 2025. À cette occasion, une rencontre intellectuelle et citoyenne se tient ce jour au Grand Théâtre national de Dakar, autour des grands enjeux géopolitiques du continent africain.

La mémoire et l'héritage du Pr Cheikh Anta Diop seront au cœur de cette rencontre d'envergure, organisée par la Marche internationale Dakar–Thieytou et le Mouvement Karbone 14, en collaboration avec le Grand Théâtre national.

Placée sous le thème « Souveraineté africaine et recomposition géopolitique », la commémoration se veut un cadre de réflexion, de transmission et de débat, en prise avec les défis contemporains de l'Afrique. (Source Le Soleil)

Niger : Niamey suspend la délivrance de visas aux ressortissants américains en représailles

En réponse à l'inscription du Niger sur la liste des pays interdits d'entrée aux États-Unis, les autorités nigériennes ont annoncé le 25 décembre la suspension immédiate et « permanente » de la délivrance de visas aux citoyens américains. Cette mesure de réciprocité confirme la dégradation des relations entre Washington et Niamey.

Faisant suite à la décision des États-Unis d'interdire l'accès à leur territoire aux ressortissants nigériens, le Niger a suspendu à son tour toute délivrance de visas aux citoyens américains. Fondée sur le « principe de réciprocité », cette mesure intervient après que les États-Unis ont inscrit le Niger sur la liste des pays dont les ressortissants ne sont plus éligibles à l'obtention d'un visa américain, en vertu d'un décret signé par l'administration Trump le 16 décembre. (Source Afrik.com)

Législatives en Côte d'Ivoire : Le RHDP vers un raz-de-marée historique à l'Assemblée nationale

Deux mois après la présidentielle, le parti au pouvoir confirme sa domination. Selon les résultats partiels, le RHDP d'Alassane Ouattara obtient déjà la majorité absolue aux législatives, sur fond de faible participation et d'opposition affaiblie.

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) se dirige vers une victoire écrasante aux législatives ivoiriennes. Dimanche décembre, la Commission électorale indépendante (CEI) a annoncé des résultats partiels portant sur près des deux tiers des 255 sièges en jeu. Suffisant pour garantir au parti présidentiel plus de 128 députés, seuil de la majorité absolue. (Source Africa Radio)

Pour le président somalien, la reconnaissance du Somaliland par Israël « menace » la stabilité de la région

« Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a commis la plus grande des violations contre la souveraineté de la Somalie », a dénoncé Hassan Cheikh Mohamoud devant le Parlement et le Sénat, pointant un encouragement des mouvements sécessionnistes dans le monde.

La reconnaissance du Somaliland par Israël, qui « encourage » les mouvements sécessionnistes dans le monde, constitue une « menace » pour la sécurité et la stabilité de la Corne de l'Afrique, a dénoncé dimanche 28 décembre le président de la Somalie, Hassan Cheikh Mohamoud. Israël a annoncé vendredi la reconnaissance officielle du Somaliland, une première pour cette république autoproclamée qui a fait sécession de la Somalie en 1991. (Source Jeune Afrique)

CAN 2025 - L'Égypte, le Nigeria et l'Algérie qualifiés pour les 8es

Trois sélections ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la CAN au Maroc. Les autres grandes nations devront encore attendre la troisième journée pour être fixé.

La 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2025) bat son plein actuellement depuis le 21 décembre 2025 et ce jusqu'au 18 janvier 2026 au Maroc, avec des premières journées de phase de groupes déjà riches en rebondissements et en enjeux pour les huitièmes de finale de la compétition. (Source MidiMadagasikara)

Madagascar : Arrestation de l'ancien président du Sénat Richard Ravalomanana

A Madagascar, l'étau judiciaire se resserre autour de l'ex-président du Sénat, Richard Ravalomanana. Cette figure du régime Rajoelina, conspué par les manifestants lors de récente mobilisation de la Gen Z, a été interpellé ce samedi 27 décembre à son domicile d'Antananarivo.

Il avait refusé au cours des derniers jours de se rendre à une convocation de la Gendarmerie. Les enquêteurs s'intéressent au rôle qu'il a joué dans la répression des manifestations de septembre et octobre derniers.

Richard Ravalomanana a dirigé « des actions violentes pour réprimer la population » a affirmé le procureur général près la cour d'appel d'Antananarivo, Didier Alban Razafidralambo, ce samedi 27 décembre face à plusieurs médias de Madagascar (Source RFI)

Gabon : Vers un endettement plafonné à 1402 milliards Fcfa entre 2025-2027

Le Gabon amorce un tournant prudent dans la gestion de sa dette publique, dans un contexte déjà marqué par des tensions budgétaires persistantes. À travers sa stratégie d'endettement adossée à la loi de finances 2025, l'État affiche une volonté claire de contenir le recours aux nouveaux emprunts sur un horizon de trois ans. L'objectif est double, préserver la soutenabilité des finances publiques et renforcer la crédibilité budgétaire du pays.

Sur la période 2025-2027, le volume total des nouveaux engagements est strictement encadré à 1 402 milliards de FCFA. Ce plafond traduit une approche sélective de l'endettement, répartie entre financements extérieurs et ressources levées sur le marché intérieur. L'État privilégie ainsi une programmation pluriannuelle qui limite les dérapages et maintient une capacité de financement compatible avec les besoins de l'économie et les contraintes de trésorerie. (Source GabonMediaTime)



