Gabon: La Jeunesse Lumière Chrétienne (JLC) célèbre ses 40 ans et refait son règlement intérieur

La jeunesse lumière chrétienne (JLC) a tenu son assemblée générale ce samedi 27 décembre à la paroisse protestante d'Angondje cumulativement avec la célébration des 40 ans d'existence dudit mouvement.

Il était question pour les Jelciens de revoir essentiellement au cours de cette assemblée, trois articles de leur règlement intérieur, à savoir :

le mode de désignation du Conseil d'administration, les droits d'adhésion au mouvement et les contributions apportées aux frères et sœurs en cas de maladies ou bien d'autres choses à caractère social. Un fonds social a été instauré, offrant un soutien financier

Ces modifications adoptées à l'unanimité, s'inscrivent dans la continuité des statuts de leur mouvement et visent à rendre le fonctionnement plus transparent et plus solidaire.

Après les travaux statutaires, les participants ont été invités à célébrer les quarante années d'existence de la JLC. Les anciens ont pu partager aux jeunes, leurs témoignages qu'ils résument en ces quelques mots :

« Bien aimés Jelciens, nous voici arrivés au quarantième anniversaire de notre mouvement. D'une part, dans la croissance d'une personne, cela correspond à 10 ans d'enfance, 10 ans d'adolescence, 10 ans de maturité et 10 ans de responsabilité. D'autre part, au niveau de la croissance d'un arbre, on dira 10 ans de semailles, 10 ans de germination, 10 ans de floraison et 10 ans de moisson. Dans tous les cas, 40 ans dans l'Eglise et au Gabon, ça mérite de rendre grâce à Dieu. Au regard de notre texte fondateur Matt 5 : 14 : "vous êtes la lumière du monde..".

La JLC au travers des Jelciens a brillé pendant 40 ans dans l'Eglise avec plusieurs Pasteurs, Anciens, Diacres, choristes et dans le pays avec plusieurs cadres dans l'administration. Ce qui confirme notre cri d'alerte : "Jelciens pour Dieu et la Nation, Jelciens devant Tout pour Tous et Partout Jelciens aux aguets. Au Roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu, soient honneur et gloire pour l'éternité. Amen !"