Gabon: Dépôt des comptes de campagne

28 Décembre 2025
Gabonews (Libreville)

Le Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation informe les candidats ayant pris part aux dernières élections législatives, locales et sénatoriales, qu'en application des dispositions des articles 368 et 369 de la loi organique n° 001/2025 du 19 janvier 2025 portant Code électoral en République Gabonaise, il leur est demandé de déposer auprès de la Cour des Comptes, ou à la Chambre Provinciale des Comptes compétente, leurs comptes de campagne accompagnés d'un état des sources de financements de ladite campagne, d'un état des dépenses effectuées et des pièces justificatives.

Les concernés sont invités à déposer lesdits documents, tous les jours ouvrables de 08 heures à 16 heures, au Greffe de la Cour des Comptes ou de la Chambre Provinciale des Comptes du ressort, soixante (60) jours au plus tard, après la proclamation des résultats définitifs par les juridictions compétentes.

Ministère de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation.

