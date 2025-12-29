Sénégal: Décès de Khar Mbaye Madiaga - Une icône quitte la scène

La scène artistique sénégalaise est en deuil. La grande cantatrice Khar Mbaye Madiaga s'est éteinte le samedi 28 décembre à l'âge de 84 ans, laissant derrière elle un héritage musical et culturel immense.

C'est une foule immense qui accompagné la grande diva et fierté rufisquoise à sa dernière demeure. Née à Rufisque en 1938, Khar Mbaye Madiaga fut l'une des figures les plus marquantes du chant traditionnel sénégalais. Membre emblématique du groupe lyrique traditionnel du Théâtre national Daniel Sorano, elle s'est imposée par une voix grave, puissante et profondément mélodieuse. Elle a marqué les arènes sénégalaises avec son chant « Kaaro Yalla » devenu un hymne à la bravoure qui galvanisait les lutteurs de l'arène Gabard Ndoye au stade Demba Diop.

Outre cette chanson, elle a interprété avec talent des chansons devenues mythiques, telles que « Adouna yaa meuna worr », « Bindantiwoo », Sama Waadji, ainsi que d'autres dédiées aux grandes personnalités et politiques comme chant dédié à son marabout, Serigne Babacar Sy, ou encore à Alioune Badara Mbengue, Ousmane Sène Blay.... À travers son art, elle a su marier tradition et modernité, touchant plusieurs générations de mélomanes. Au-delà de la musique, Khar Mbaye Madiaga incarnait des valeurs fortes. Femme de conviction et fervente disciple tidiane, elle incarnait la simplicité, l'humilité et la dignité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur scène, son port de tête majestueux avec le foulard toujours au vent qui lui couvrait la tête, son sourire discret et son clin d'oeil malicieux faisaient d'elle une artiste authentique et profondément attachante. Fière de son identité culturelle, elle a toujours refusé de céder au diktat de la mode, notamment à la dépigmentation qui a marqué le milieu artistique à une certaine époque. Fidèle à elle-même, elle se présentait sans artifices, coiffée de son foulard, un choix qui a renforcé le respect et l'admiration du public à son égard. La ville de Rufisque, où elle a vu le jour et a longtemps vécu, lui a rendu un hommage symbolique en donnant son nom à la maison de la culture, construite dans le cadre de la coopération décentralisée avec la ville de Nantes. Khar Mbaye Madiaga repose désormais au cimetière de Dangou, entourée de l'affection et de la reconnaissance de tout un peuple reconnaissant envers son immense contribution à la culture sénégalaise.