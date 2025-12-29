Gabon: Trois individus interpellés avec dix défenses d'ivoire d'éléphants à Franceville

Libreville, le 28 décembre 2025. La Direction Provinciale des Eaux et Forêts et la Police judiciaire du Haut-Ogooué, appuyées par l'ONG Conservation Justice, ont procédé le 22 décembre 2025 à Franceville, à l'arrestation de trois présumés trafiquants d'ivoire de nationalité Gabonaise en possession de 10 défenses d'éléphants.

Deux des trois présumés trafiquants ont été pris en flagrant délit de détention et tentative de commercialisation des 10 défenses d'éléphants dans un lieu de la place à Franceville. Un acte prohibé par la loi.

Le troisième suspect, présenté comme étant le chauffeur qui a servi aux deux principaux suspects à se rendre sur le lieu de la transaction, a été appréhendé quelques temps après.

Comme c'est souvent la procédure dans ce genre de cas, les mis en cause ont été ensuite gardés à vue à la Police Judiciaire de Franceville en attendant leur déferrement devant le Parquet spécial à Libreville.

Selon la loi gabonaise, les présumés trafiquants d'ivoire risquent une peine d'emprisonnement allant jusqu'à dix (10) ans et une amende équivalente au quintuple de la valeur des produits saisis, conformément à l'article 390 du Code pénal.

Comme l'ont récemment montré les dernières données scientifiques relayées par l'Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN), le Gabon héberge à lui seul 66% de la population mondiale des éléphants de forêt. Mais cette espèce connaît à travers le continent, un déclin de plus de 86% en 31 ans jusqu'en 2015, principalement en raison du braconnage et de la perte de leur habitat.

Par ailleurs, précise les experts de l'UCIN, le faible taux de reproduction de l'espèce entrave son rétablissement.

Directeur scientifique d'Allen Family Philanthropies, Yuta Masuda interpellait suite à ce rapport, sur la nécessité de disposer « des données précises et actualisées » pour comprendre la situation des éléphants de forêts africains et renforcer leur protection.

En dépit de cette nécessité, faisait-il savoir, la lutte contre les menaces qui pèsent sur les populations d'éléphants de forêt africains demeure une urgence.

C'est aussi le cas au Gabon où à travers le pays, le trafic d'ivoire rend les éléphants de forêt vulnérables dans un contexte difficile, en regard des conflits homme-éléphants récurrents.