Togo: ASKO et ASCK intraitables pour le dernier acte de l'année

28 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

La 8e journée du championnat de première division s'est disputée ce dimanche marquant le dernier rendez-vous de l'année

En tête du championnat, le leader ASKO a tenu son rang en s'imposant avec autorité face à Espoir FC (2-0). Une victoire maîtrisée qui permet aux Jaune et Noir de conserver leur fauteuil de leader.

Son dauphin, ASCK, n'a pas tremblé non plus. En déplacement, les Chauffeurs de la Kozah ont arraché l'essentiel face à Étoile Filante (1-0), restant ainsi solidement accrochés au sommet du classement.

À Kpalimé, Gomido FC a confirmé sa bonne forme à domicile. Le club local s'est imposé 2-0 face à AS Barracuda, infligeant aux visiteurs une nouvelle déconvenue à l'extérieur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En bas de tableau, la situation devient de plus en plus préoccupante pour AS Binah. La lanterne rouge a concédé une nouvelle défaite, cette fois contre DYTO (1-0), et s'enfonce davantage au classement.

Au total, neuf buts ont été inscrits sur l'ensemble des sept rencontres disputées lors de cette 8e journée. Une moyenne faible, mais qui n'a pas empêché les favoris d'assurer l'essentiel avant la trêve.

Résultats

  • Asko 2-0 Espoir
  • Asck 1-0 Étoile filante
  • Unisport 2-1 As OTR
  • Gomido 2-0 Barracuda
  • Dyto 1-0 As Binah
  • Entente II 0-0 As Tambo
  • Gbohloe-Su 0-0 Semassi

Classement

  1. Asko 20 pts (+7)
  2. Asck 19 pts (+8)
  3. Barracuda 16 pts (+4)
  4. Semassi 14 pts (+3)
  5. Etoile filante 12 pts (+0)
  6. Unisport 11 pts (-2)
  7. Gbohloe-su 10 pts (+0)
  8. Espoir 10 pts (-4)
  9. Entente II 9 pts (+0)
  10. Gomido 9 pts (+0)
  11. Dyto 9 pts (-2)
  12. As Tambo 8 pts (-3)
  13. As OTR 5 pts (-5)
  14. As Binah 3 pts (-6)

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.