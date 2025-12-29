Afrique: Côte d'Ivoire-Cameroun - Un choc électrique sans vainqueur, la qualification attendra

C'était l'affiche la plus attendue de cette phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations. À Marrakech, la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont livré un duel intense, engagé et spectaculaire, à la hauteur de leur prestigieuse rivalité. Au bout de 90 minutes haletantes, Eléphants et Lions Indomptables se sont quittés dos à dos (1-1), repoussant leur qualification pour les huitièmes de finale à la dernière journée.

Dès l'entame, les hommes d'Emerse Faé imposent leur tempo. La Côte d'Ivoire monopolise le ballon et se crée rapidement des situations dangereuses. À la 2e minute, un centre ivoirien surprend Epassy et s'écrase sur la barre, première alerte d'un match qui s'annonce débridé. Mais le Cameroun ne tarde pas à répondre. Sur une contre-attaque éclair, Kofané fait trembler à son tour la transversale ivoirienne (21e), rappelant que les Lions Indomptables n'ont rien d'un figurant.

La première période, rythmée et disputée, offre des occasions de part et d'autre, sans qu'aucune des deux équipes ne parvienne à faire la différence. Les gardiens veillent, les défenses plient sans rompre et Marrakech retient son souffle : 0-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, le match bascule. À la 51e minute, Amad Diallo allume la mèche. Servi par une somptueuse transversale de Ghislain Konan, le joueur de Manchester United fixe Nouhou, rentre plein axe et déclenche une frappe chirurgicale qui laisse Epassy sans réaction. La Côte d'Ivoire exulte, les Eléphants prennent l'avantage (1-0).

Mais le Cameroun a du répondant. Piqués au vif, les Lions Indomptables accélèrent et sont récompensés cinq minutes plus tard. À la 56e minute, Tchamadeu tente sa chance à l'entrée de la surface. Le ballon, dévié par Konan, prend une trajectoire improbable et lobe Fofana, impuissant. Tout est à refaire (1-1).

La dernière demi-heure est irrespirable. Les Ivoiriens poussent, multiplient les corners et les incursions dans la surface adverse. Kessié manque de peu le cadre, Diallo tente sa chance de loin, tandis qu'Epassy se montre décisif sur une tête puissante du capitaine ivoirien. En face, le Cameroun joue les coups à fond et manque d'arracher la victoire en contre dans les derniers instants, Kossounou s'illustrant par un tacle rageur pour sauver les siens.

Au coup de sifflet final, aucun vainqueur mais beaucoup de regrets et de promesses. Ce nul laisse les deux géants africains dans l'attente : la qualification se jouera lors de l'ultime match de poule. Une chose est sûre, ce Côte d'Ivoire-Cameroun a tenu toutes ses promesses et confirmé que, dans cette CAN, rien ne sera facile jusqu'au bout.