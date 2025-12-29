Afrique: CAN 2025/Sénégal/RD Congo (1-1) - Les « Lions » se mettent davantage de pression

Pas de fimbu ! Ni à Kinshasa encore moins à Dakar. Mais le match nul (1-1) entre les Lions et les Léopards avait l'allure de deux points perdus pour les Sénégalais qui se mettent davantage de pression.

Demain, mardi 30 décembre à partir de 19 heures GMT, la bande à Kalidou Koulibaly doit battre les Guépards du Benin qui cherchent un petit point pour décrocher un des deux tickets de meilleurs troisièmes de la CAN pour le prochain tour.

A la même heure, la Rd Congo affronte le Botswana déjà éliminé, au Stade El Barid de Rabat. Une large victoire leur permettra de doubler le Sénégal au goal-différence. Le premier de la poule D va affronter en 8emes de finale le 3eme du groupe B/E ou F au stade de Tanger.

(TANGER, Maroc) - Qui sera le premier du groupe D entre le Sénégal et la République démocratique du Congo (Rd Congo) ? Difficile de répondre à cette interrogation. Les Lions du pays de la Teranga qui avaient une belle opportunité de composter leur ticket pour les 8emes de finale de cette CAN 2025, ce samedi au stade de Tanger, face aux Léopards, n'ont pu faire mieux qu'un match nul (1-1).

Un but de Cédric Bakambu (61eme minute) contre un but de Sadio Mane (68eme minute).

Un résultat qui met davantage de pression sur les poulains de Pape Thiaw qui sont sur toutes les lèvres suite à leur prestation XXL face aa la modeste sélection du Botswana battue (3-0) le 23 décembre dernier.

Toutefois, face à la Rd Congo, les Lions semblent avoir perdu deux points qui les condamnent à battre les Guépards du Benin, demain mardi 30 décembre au stade de Tanger tout en espérant que la Rd Congo ne fasse de même contre le Botswana déjà éliminé et surtout ne les devance pas au goal-différence. Pour l'heure, le Sénégal occupe la première place avec 4 points +3, suivi de la Rd Cong0 (4 points +1). Le Benin pointe à la 3eme place avec 3 points alors que le Botswana est déjà éliminé.

Transformer les occasions

Si les Lions veulent garder jalousement leur fauteuil de leader qui leur permettra de rester dans leur palais royal de Tanger et éviter des déplacements jusqu'aux demi-finales, ils n'ont pas 36 solutions. Ils doivent battre largement le Benin pour éviter toute mauvaise surprise.

Pour ce, l'attaque sénégalaise doit etre un peu plus clinique en transformant la kyrielle d'occasions que l'équipe se procure depuis le début du tournoi. Face au Botswana, il y a 17 tirs cadrés pour seulement trois buts. Face à la Rd Congo, les attaquants ont fait preuve d'une maladresse inouïe, vendangeant toutes les opportunités.

Changement tardif

Sur le plan technicotactique, le staff sénégalais devrait aussi revoir sa copie. Le football a certes besoin de joueurs expérimentés, mais il a et surtout besoin de jeunesse, de vivacité, d'explosivité, d'audace, de culot voire d'insouciance. Face au Botswana, on se souviendra encore de l'entrée en jeu de Cheikh Tidiane Sabaly qui o offert un caviar à Cherif Ndiaye.

Ce même C. T Sabaly avait dynamité la défense de la Rd Congo lors du remontada de l'année 2025 au stade des Martyrs de Kinshasa. Quid de sa performance XXL face à l'Angleterre à Nottingham. On ne peut pas disposer d'un tel joueur et se contenter de lui donner 3 minutes de jeu. Last but not least, c'est l'entrée remarquée et remarquable de Ibrahima Mbaye.

L'attaquant du PSG a déstabilisé le jeu congolais et anéanti les plans de Sébastien Désarbre qui a volontairement laisse les couloirs aux sénégalais tout en faisant de son axe central une bastion imprenable. Sa pointe de vitesse, ses dribbles chaloupées ont permis aux Lions d'égaliser par Sadio Mane, empêchant les Léopards un holdup up presque parfait à Tanger. Alors Pape Thiaw et son staff sont avertis. Le Sénégal doit assumer son rôle de favori en terminant premier de la poule.