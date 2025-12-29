Sénégal: APE 4 - 560 MILLIARDS de FCFA : Le rôle structurant d'Invictus Capital & Finance

L'Appel Public à l'Épargne (APE 4) clôturé ce 26 décembre 2025, qui a permis à l'État du Sénégal de mobiliser 560 milliards FCFA pour un objectif initial de 400 milliards de FCFA, s'est appuyé sur l'intervention d'un acteur clé du marché financier régional. La Société de gestion et d'intermédiation (SGI) Invictus Capital & Finance a joué un rôle central dans la structuration et la réussite de l'opération.

La Société de gestion et d'intermédiation (SGI) Invictus Capital & Finance (ICF) est intervenue en qualité d'arrangeur principal et chef de file dans l'opération d'emprunt obligataire d'un montant de 400 milliards de FCFA lancé par le Trésor public. Ce dernier APE de l'année s'est clôturé ce 26 décembre 2025 à 560 milliards de Fcfa, selon un communiqué du ministère des Finances et du Budget.

En sa qualité d'acteur de marché impliqué dans la distribution des titres auprès des investisseurs institutionnels et des particuliers, la société contribue à la mobilisation de l'épargne domestique et régionale, un axe stratégique pour l'État du Sénégal dans un contexte de resserrement des financements extérieurs.

La forte sursouscription de l'opération (avec un taux de couverture de 140 % traduit, en partie, l'efficacité du dispositif de placement mis en oeuvre et la capacité des intermédiaires financiers, dont Invictus Capital &Finance, à capter la demande des investisseurs sur différentes maturités.

Contribution à la diversification de la base d'investisseurs

L'un des enjeux majeurs de l'APE 4 résidait dans l'élargissement de la base d'investisseurs au-delà des seuls acteurs bancaires traditionnels. Invictus Capital & Finance a contribué à cet objectif en facilitant l'accès des investisseurs non bancaires, des entreprises et des particuliers aux titres émis, renforçant ainsi l'inclusivité et la profondeur du marché financier régional.

Cette approche s'inscrit dans la dynamique d'approfondissement du marché des capitaux de l'UEMOA, en ligne avec les orientations des autorités monétaires et financières visant à réduire la dépendance exclusive aux financements bancaires.

Un signal de confiance du marché, mais aussi un indicateur de contraintes

Au-delà de la performance chiffrée, la sursouscription de l'APE 4 reflète un double signal. D'une part, elle témoigne de la confiance persistante des investisseurs dans la signature souveraine du Sénégal et dans la capacité de l'État à honorer ses engagements. D'autre part, elle illustre la montée en puissance du financement domestique comme relais aux marchés internationaux, devenus plus coûteux et plus sélectifs.

Dans ce contexte, le rôle d'Invictus Capital & Finance apparaît moins comme celui d'un simple placeur que comme celui d'un intermédiaire stratégique, facilitant la transition vers un modèle de financement davantage ancré sur l'épargne locale et régionale.

Malgré sa jeune ancienneté (moins de 6 ans d'existence) la société s'est progressivement affirmée comme un acteur structurant du marché financier régional. Selon les classements disponibles au Sénégal, Invictus Capital & Finance s'est hissée à la 2e place des SGI en termes de portefeuille en conservation, témoignant d'une activité soutenue sur le marché obligataire domestique et régional.

Dans l'espace UEMOA, elle figure dans le Top 10(6eme) des SGI et occupe régulièrement une place élevée dans les volumes de transactions, notamment en 2023 où elle s'est positionnée au 4e rang derrière des acteurs bien établis du marché. Le classement 2025 devrait consacrer la montée en puissance de cette SGI sénégalaise.

Ce positionnement régional lui permet de capter des flux d'épargne transfrontaliers et de renforcer la liquidité des émissions souveraines et corporates, dans un contexte de raréfaction et de renchérissement des financements extérieurs.

Un enjeu de continuité

Si l'APE 4 constitue une réussite opérationnelle, elle pose néanmoins la question de la soutenabilité à moyen terme du recours accru au marché domestique. Pour des acteurs comme Invictus Capital & Finance, l'enjeu sera de maintenir la confiance des investisseurs tout en accompagnant l'État dans une gestion prudente de l'endettement, afin que la mobilisation de l'épargne ne se fasse pas au détriment de l'équilibre macroéconomique.