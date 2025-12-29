Sénégal: Marché du travail au pays - L'Ansd note un taux de participation de 55,4% des personnes en âge de travailler au 3e trimestre 2025

Au troisième trimestre de l'année 2025, 55,4% des personnes en âge de travailler (15 ans ou plus) ont participé au marché du travail.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information dans une « Enquête nationale sur l'emploi au Sénégal » (Enes), le niveau d'activité est plus faible chez les jeunes (47,2%) que chez les adultes (68,0%).

Selon l'Ansd, les hommes affichent un taux de participation à la main-d'œuvre supérieur à celui des femmes aussi bien en milieu urbain (65,0% contre 46,0% pour les femmes) qu'en milieu rural (63,9% contre 47,7% pour les femmes) et aussi pour toutes les tranches d'âge.

Par ailleurs, souligne l'Ansd, le niveau de participation ne varie pas selon le milieu de résidence. En glissement annuel, le taux d'activité s'est rétracté de 2,9 points de pourcentage par rapport à la même période en 2024 (58,3%).