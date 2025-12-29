Sénégal: Marché du travail au pays - L'Ansd note un taux de participation de 55,4% des personnes en âge de travailler au 3e trimestre 2025

29 Décembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Au troisième trimestre de l'année 2025, 55,4% des personnes en âge de travailler (15 ans ou plus) ont participé au marché du travail.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information dans une « Enquête nationale sur l'emploi au Sénégal » (Enes), le niveau d'activité est plus faible chez les jeunes (47,2%) que chez les adultes (68,0%).

Selon l'Ansd, les hommes affichent un taux de participation à la main-d'œuvre supérieur à celui des femmes aussi bien en milieu urbain (65,0% contre 46,0% pour les femmes) qu'en milieu rural (63,9% contre 47,7% pour les femmes) et aussi pour toutes les tranches d'âge.

Par ailleurs, souligne l'Ansd, le niveau de participation ne varie pas selon le milieu de résidence. En glissement annuel, le taux d'activité s'est rétracté de 2,9 points de pourcentage par rapport à la même période en 2024 (58,3%).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.