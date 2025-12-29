Sénégal: Hausse de de 0,8% du PIB réel au 3e trimestre 2025

Au troisième trimestre de l'année 2025, le Produit intérieur brut (Pib) réel, corrigé des variations saisonnières (Cvs), a enregistré une hausse de 0,8%, par rapport au deuxième trimestre de 2025.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette évolution a été liée à l'augmentation de la valeur ajoutée du secteur secondaire (+3,0%) et celle du secteur primaire (+0,1%). Cependant, note l'Ansd, la progression a été atténuée par la contre-performance du secteur tertiaire (-0,1%) ainsi que la baisse des taxes nettes de subventions sur les produits en volume (-0,4%). En outre, le Pib hors hydrocarbure s'est bonifié de 0,5% et celui hors hydrocarbures et agriculture de 0,6%.

S'agissant des composantes de la demande réelle, les exportations et les importations de biens et services se sont repliées respectivement de 8,0% et 6,9% par rapport au trimestre précédent. En sus, il est noté un relèvement de la formation brute de capital fixe (+1,5%) et de la consommation finale globale (+1,6%).

Par rapport au troisième trimestre de l'année 2024, le Pib réel du troisième trimestre de 2025 s'est relevé de 4,2%. Cette augmentation s'explique par l'accroissement de la valeur ajoutée des activités des secteurs primaire (+7,3%), secondaire (+7,2%) et tertiaire (+2,4%) ainsi que des taxes nettes (+0,5%). Hors hydrocarbures (pétrole et gaz), la croissance s'établit à 1,8% en glissement annuel.

«Sous l'optique de la demande, l'activité économique réelle au troisième trimestre de 2025, comparée à la même période de l'année précédente, a été soutenue par le dynamisme des exportations (+11,6%), de la consommation finale (+3,3%) et de la formation brute de capitale fixe (+2,8%), en termes réels. En sus, une baisse des importations de biens et services de 3,9% est notée.

Le Pib nominal est estimé à 4 963,1 milliards de FCfa au troisième trimestre de 2025 », précise l'Ansd.