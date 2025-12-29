Congo-Kinshasa: L'OVD fustige l'entreposage des matériaux de construction sur les chaussées à Mbuji-Mayi

L'Office des voiries et drainages (OVD) a exprimé son inquiétude face au stockage de matériaux de construction sur certaines routes récemment modernisées à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï-Oriental.

Dans un message publié vendredi 26 décembre sur sa page Facebook, cette entreprise publique a expliqué que la chaussée, composée notamment de granulats et de bitume, est conçue pour supporter la circulation des engins et des personnes, et non pour servir d'aire de dépôt.

L'OVD rappelle aux riverains que la chaussée est constituée de couches techniques, notamment de granulats et de bitume, destinées exclusivement à supporter le trafic routier et la circulation des véhicules. Elle souligne que la route ne doit en aucun cas servir de lieu de stockage, qu'il soit temporaire ou permanent, pour les matériaux de construction.

« L'entreposage de sable, de moellons ou d'autres matériaux sur la route asphaltée gêne la circulation, expose les usagers à des risques d'accidents et accélère la dégradation de l'infrastructure. L'institution appelle ainsi la population à préserver les routes "chèrement acquises" et à éviter de transformer la chaussée en dépôt improvisé », a indiqué l'entreprise publique.

Cette mise au point a suscité plusieurs réactions en ligne.

Certains internautes, comme Kamanga Mbuyi, reprochent à l'OVD de ne pas avoir construit de passerelles ou de rampes d'accès permettant aux camions de décharger directement dans les parcelles.

D'autres, à l'image de Danny Daniel, rappellent que les travaux de modernisation de certaines routes sont achevés depuis longtemps, mais que les passerelles promises n'ont jamais été réalisées.