Sénégal: Du matériel médical d'une valeur de six millions CFA au poste de santé de Gaya

Le poste de santé de la commune de Gaya, dans le département de Dagana (nord), a réceptionné dimanche un important lot de matériel et équipements médicaux d'une valeur de six millions francs CFA, dans le cadre d'une initiative visant à renforcer le plateau technique sanitaire local.

"Ce don qui fait suite à la remise d'une ambulance médicalisée il y a quelques mois, comprend des équipements médicaux, des consommables, des médicaments ainsi que du matériel de bureau pour le personnel de santé", a indiqué, lors de la cérémonie de remise, le coordonnateur de la Plateforme des cadres pour l'intérêt de Gaya, Amsata Niang.

Selon M. Niang, les besoins de la structure ont été identifiés en collaboration avec l'infirmière-cheffe de poste de Gaya, pour "répondre de manière ciblée aux urgences sanitaires de la localité".

L'objectif est d'élever le niveau du plateau médical et de faire du poste de santé de Gaya une structure de référence au niveau départemental, tant par la qualité des soins que par les conditions de travail offertes au personnel de santé, a-t-il indiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également salué la mobilisation des ressortissants et cadres de la localité, qui ont permis de réunir plus de six millions de francs CFA pour soutenir cette action.

M. Niang a insisté sur l'urgence de renforcer les moyens du secteur de la santé, en particulier pour améliorer la prise en charge des femmes et des enfants.

La remise de ce matériel s'est déroulée en présence des autorités locales, des professionnels de la santé, de guides religieux et de notables de la commune.