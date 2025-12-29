Sénégal: Du matériel de production du ministère de la Microfinance à des femmes du département de Matam

Matam — Cent femmes membres de dix Groupements d'intérêt économique (GIE) du département de Matam (nord) ont reçu du matériel de production du ministère de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, dimanche, pour leur permettre de "pérenniser leurs activités".

"Nous avons remis ce matériel à ces femmes membres de dix GIE du département de Matam pour qu'elles puissent mener des activités agro-sylvo-pastorales. Elles ont à leur disposition toute sorte de matériel lié à la production", a déclaré le ministre Alioune Dione, au terme de la cérémonie de remise, en présence de l'adjoint au gouverneur en charge du développement, Tafsir Baba Anne.

Alioune Dione a précisé que l'utilisation de ce matériel sera ciblée, avec un contrôle qui sera fait pour chaque domaine d'activité et une mise en œuvre ordonnée avec l'appui du ministère qu'il dirige.

"Pour les deux autres départements [de la région de], le ciblage se fera de manière progressive. Nous avons juste démarré par le département de Matam aujourd'hui", a relevé le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce matériel constitue un fonds de mutualisation et est remboursable, car l'appui qu'il représente découle d'une identification et d'un ciblage vers la production.

En dehors du matériel, des attestations ont été remises aux femmes membres de GIE, suite à une formation en fabrication de savon, transformation de produits locaux et en javellisation.