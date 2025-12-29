Afrique: CAN 2025 - Ousmane Camara, le Mali au coeur, le trophée en tête

Titulaire dans la défense malienne pour sa première CAN, Ousmane Camara vit un rêve éveillé au moment de disputer le troisième match du groupe B face aux Comores, lundi 29 décembre à Casablanca (19h TU). Avant le début de la Coupe d'Afrique des nations, il avait confié l'importance du maillot national pour lui qui est né et a grandi en France.

À 22 ans, Ousmane Camara porte haut le vert, jaune et rouge du Mali. S'il a évolué sous les couleurs de l'équipe de France chez les jeunes, son choix de porter le maillot malien s'est imposé comme une évidence, guidé par l'attachement à ses origines et le rêve de toute une famille. « Cela s'est fait assez naturellement. Je comprends que pour certains cela soit compliqué. Mais moi, c'était facile. La Fédération malienne a pris contact avec moi, on a échangé plusieurs mois. Mes proches étaient contents, j'ai dit oui rapidement », confie-t-il.

Derrière cette décision, il y a l'histoire d'un enfant de la diaspora, bercé par la passion de ses parents pour le Mali et pour les Aigles. « Je me rappelle toutes les Coupes d'Afrique, on les regardait à la maison. Il y avait tous mes oncles et mes tantes. Ils soutenaient [l'équipe] comme des fous, ils étaient à fleur de peau pour le Mali. Je me suis dit : "Ah ouais, imagine un jour, je vais là-bas moi, cela va être quoi ?" »

Ousmane Camara n'a donc pas fait seul ce choix de la sélection malienne. La famille a toujours été derrière lui : « Même s'ils ne me le disent pas, je sens leur fierté dans leurs attitudes, leurs paroles. » Ses frères, eux, ont organisé une fête quand ils ont su que le « petit » allait jouer pour les Aigles.

Né à Paris, Ousmane Camara n'avait jamais foulé la terre de ses parents avant sa première sélection, en septembre 2024, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. « C'était la première fois et j'ai été impressionné par le peuple derrière l'équipe nationale. » C'est à Bamako qu'il retrouve cette ferveur qu'il avait toujours vue dans le regard de ses proches. « J'avais senti ça quand j'étais petit et là, quand je suis allé au Mali, j'ai vraiment vu de mes yeux. J'ai dit : "Ah ouais, c'est quelque chose". Tu as envie de remporter un trophée. »

Cela tombe bien, cette CAN marocaine est une nouvelle chance pour le Mali de soulever enfin le trophée. Impérial en défense centrale depuis le début de la compétition, le colosse de 197 cm veut décrocher la première étoile pour le Mali. « On n'a jamais gagné la CAN. C'est un très grand défi qui me donne vraiment envie de le relever. »

Et si le Mali réussit l'impensable et soulève la CAN ? « Je ne sais même pas comment ils vont être, la famille. Je ne préfère même pas voir comment ils vont être, franchement. »