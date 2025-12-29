Ethiopie: Les industriels réaffirment leur engagement en faveur du développement vert au pays

Les acteurs du secteur industriel ont de nouveau exprimé leur détermination à accompagner la transition de l'Éthiopie vers une économie verte, en droite ligne avec les priorités fixées par le gouvernement.

Le deuxième Salon et Forum de la mobilité verte 2025 a été inauguré hier au Centre international de conventions d'Addis-Abeba, en présence du vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh.

Cette rencontre a mis en lumière une série d'innovations majeures dans les domaines des énergies renouvelables et de la mobilité électrique.

À l'occasion, Michael Kassa, directeur général de BEAEKA General Business PLC, a présenté le premier projet d'envergure de l'entreprise, portant sur l'assemblage de véhicules électriques de grande capacité en partenariat avec le constructeur chinois Shacman Motors Incorporated.

Il a indiqué que le lancement des opérations est prévu dans un délai de quatre mois, qualifiant cette initiative d'étape décisive pour le renforcement des capacités industrielles locales.

De son côté, Setegn Engdaw, responsable de la communication du groupe Belayneh Kinde, a mis en avant l'importance du salon comme vitrine pour les véhicules fonctionnant aux énergies renouvelables développés par le groupe.

Ces modèles, a-t-il expliqué, visent à réduire les coûts pour les usagers tout en limitant les émissions polluantes, le salon offrant un cadre idéal pour valoriser ces avancées.

Intervenant lors de l'événement, le ministre d'État aux Transports et à la Logistique, Bareo Hassen, a souligné l'approche avant-gardiste de l'Éthiopie en matière de mobilité durable.

Il a insisté sur les progrès réalisés dans l'amélioration des normes et des cadres politiques, positionnant le pays comme un acteur de référence à l'échelle continentale.

Le ministre a également dévoilé un plan ambitieux visant à porter le parc national de véhicules électriques à 500 000 unités d'ici 2030, précisant que ce salon constitue un levier essentiel pour attirer les investissements et renforcer la coopération entre les différents acteurs.

La Semaine de la mobilité verte en Éthiopie s'impose ainsi comme une plateforme stratégique de dialogue et de partenariats, destinée à accélérer la mise en oeuvre des initiatives nationales en faveur d'une croissance durable et respectueuse de l'environnement.