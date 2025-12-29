Congo-Kinshasa: Retour au calme à Babila Babombi après les altercations entre FARDC et Wazalendo

29 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Au lendemain des accrochages entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les combattants Wazalendo, le calme est revenu dimanche 28 décembre dans la chefferie de Babila Babombi, en territoire de Mambasa (Ituri). Ces altercations ont été signalées au village appelé Centrale, situé à une dizaine de kilomètres de Biakato.

Selon les informations recueillies sur place, ces combats ont éclaté après que les FARDC ont décidé de mettre fin à une perception illégale d'une taxe imposée par les combattants Wazalendo aux usagers de la route.

Ces derniers déboursent la somme de 30 000 francs congolais et un kilogramme de cacao par semaine avant d'avoir droit au passage sur cet axe routier.

L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme (CRH) indique que ces incidents ont provoqué une panique générale et un mouvement de populations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De nombreux habitants se sont réfugiés dans des familles d'accueil à Biakato, tandis que d'autres ont regagné le village de Centrale à la faveur du retour progressif au calme.

En septembre dernier, le député provincial Gilbert Sivamwenda, avait dénoncé lui aussi, les tracasseries dont sont victimes les usagers de la route nationale 44, entre Mambasa-Centre et Makeke.

Dans une déclaration faite mà Mambasa-Centre, cet élu du territoire de Mambasa (Ituri) avait d avait dénombré sept barrières illégales érigées par des services étatiques, où tout passage est conditionné au paiement d'une somme d'argent comprise entre 1000 et 150 000 francs congolais (plus de 50 USD).

Cette situation rend difficile le trafic sur cette route, qui revêt pourtant une importance socio-économique capitale. Elle relie les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.