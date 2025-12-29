Ile Maurice: Deux vice-champions du monde en 2025

La Fédération mauricienne savate boxe française et disciplines assimilées (FMSBFDA) a de quoi être contente. Déjà, en juillet 2024, elle avait eu un champion du monde de canne de combat en fauteuil en la personne de Mathieu Visenjoue à Prague. La même année, en octobre, en Slovénie, elle a vu David de Robillard s'octroyer le titre de vice-champion du monde. En 2025, c'est Grégory Thomasoo et Jessica Nombreuse qui sont devenus vice-champions du monde. Mais en combat cette fois.

En Bulgarie, en juillet dernier, Grégory Thomasoo est devenu vice-champion du monde junior de boxe française en combat chez les moins de 60 kilos. En 2024, il était rentré bredouille des Mondiaux de boxe française en assaut en Slovénie. Cette année, il a ramené l'argent en combat aux Mondiaux de Bulgarie.

Pour atteindre ce niveau, le boxeur a successivement vaincu le Croate Marko Bukek, l'Ukrainien Nikita Soronin, le Camerounais Rony Baabana et l'Italien Samuel Crinini. En finale, il a affronté le Français Napua Babagbeto mais s'est malheureusement incliné face à lui. «L'an prochain, je ne serai plus junior, mais je compte remporter le titre en assaut. Et, pourquoi pas, devenir champion du monde en 2027», a affirmé le Curepipien.

Jessica Nombreuse (c.) est devenue vice-championne du monde, en France, en novembre 2025.

L'autre athlète à s'être octroyé le titre de vice-championne du monde n'est autre que Jessica Nombreuse, chez les moins de 65 kg, le 21 novembre dernier, en France. «Malheureusement je ne rentre pas avec le titre de championne du monde. Il s'agissait de ma première participation à une finale de championnat du monde (-65 kg en combat) et je suis très satisfaite de mon parcours et de mon combat. Certes, mon adversaire, la Française Fanny Serena, est de taille. Mais je suis très fière de moi. Je m'entraînerai plus dur pour m'octroyer l'or à l'avenir», a affirmé Jessica Nombreuse.

Pour rappel, Jessica Nombreuse avait participé aux éliminatoires des Mondiaux de boxe française savate - en combat - à Plovdiv, en Bulgarie, du 2 au 6 juillet. Battue d'entrée par la Française Fanny Serena, elle avait ensuite décroché sa qualification pour la finale en prenant le meilleur sur la Turque Apaydin Gulizar.

En attendant les mondiaux en assaut en 2026, la FMSBFDA travaille sans relâche et organise des compétitions pour s'assurer de la progression des tireurs et de détecter de nouveaux talents chez les jeunes. C'est dans ce sens que Kersley Visenjoue, entraîneur national de boxe française à Maurice, s'était exprimé sur le sujet, après les championnats Youth, qui ont eu lieu au gymnase James Burty David, Curepipe, le 6 décembre dernier : «Cette compétition avait pour but d'amener les jeunes à se familiariser à la partie technique de la boxe française que l'on appelle assaut, pour pouvoir passer en 2e série chez les juniors puis en 1eᣴe série en combat. J'ai pu constater l'enthousiasme des jeunes qui étaient nombreux à participer. Ils ont un bon niveau.»

Les assauts, où la précision et le style priment sur la puissance, ont révélé de futurs champions capables de briller sur la scène internationale. Des noms comme Ally Dookhy, Cyrielle Subdurally ou encore Kenza Joseph ont montré que la relève est assurée. En tout cas, au gymnase James Burty David, le 6 décembre dernier, les jeunes tireurs ont montré qu'ils sont prêts pour les défis à venir, ce qui ne peut que réjouir définitivement la FMSBFDA.