Togo: Ecobank ouvre le marché africain à la finance chinoise

29 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Groupe Ecobank a signé un protocole d'accord avec Bank of China (Mauritius), selon une information rapportée par Eco & Finances dans son édition de lundi.

D'après la publication, le partenariat vise à faciliter les transactions commerciales entre les opérateurs chinois et africains, en améliorant l'accès aux solutions de financement du commerce, aux services de paiement transfrontaliers et aux mécanismes de règlement en devises.

L'objectif est de fluidifier les échanges et de réduire les obstacles financiers auxquels font face les entreprises engagées dans le commerce sino-africain.

Pour la Chine, cet accord représente un levier supplémentaire pour consolider sa présence économique sur le continent africain, déjà marqué par des investissements importants dans les infrastructures, l'énergie et l'industrie. En s'appuyant sur le réseau étendu d'Ecobank, présent dans plusieurs dizaines de pays africains, les institutions financières chinoises disposent d'un accès renforcé aux marchés locaux.

De son côté, Ecobank, dont le siège social est basé au Togo, renforce son positionnement comme acteur clé du financement du commerce international en Afrique.

