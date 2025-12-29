Congo-Kinshasa: Sylvain Ekenge suspendu pour propos discriminatoires envers la communauté tutsi

29 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), a été suspendu ce lundi 29 décembre par le Chef d'état-major général des FARDC.

Selon l'Agence congolaise de presse (ACP), cette mesure fait suite à des propos tenus lors de son intervention, le weekend dernier, à la radiotélévision nationale congolaise (RTNC), jugés discriminatoires à l'égard de la communauté tutsi et visant à en favoriser une "suprématie" par le biais de naissances en RDC.

Ces déclarations ont été largement relayées et ont été exploitées par des responsables rwandais dans un contexte de tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali, portant atteinte à l'image de la RDC sur la scène régionale.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

