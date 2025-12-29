Guinée: Le minier émirien Axis réclame 30 milliards de dollars à l'État dans une demande d'arbitrage

29 Décembre 2025
Radio France Internationale

Une société émirienne réclame près de 29 milliards de dollars aux autorités en Guinée. Axis International exploitait un important gisement de bauxite du côté de Boffa mais suite à la révocation de son permis, l'entreprise réclame un arbitrage international. Après une première procédure devant un tribunal new-yorkais, Axis passe à l'étape supérieure en assignant l'État guinéen devant une instance de la Banque mondiale.

Son permis minier a été révoqué et ses comptes guinéens gelés. La maison mère Axis International, basée aux Émirats arabes unis et dirigée par l'homme d'affaires indien Pankaj Oswal, demande réparation devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi), une institution de la Banque mondiale.

En mai dernier, le ministère des Mines retire le permis d'exploitation d'Axis Minerals. La filiale guinéenne du groupe est présente depuis plus de dix ans sur un gisement près de Boffa et elle déclare pour l'année 2024 18 millions de tonnes de bauxite produites. Ce qui en fait le deuxième producteur sur le sol guinéen en termes d'exportations, selon ces chiffres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les avocats d'Axis International estiment que « la justification avancée pour la révocation du permis minier ne correspond pas à la réalité ». Selon eux, Conakry a motivé sa décision en expliquant que « la mine n'était pas opérationnelle et qu'elle était sous-exploitée. »

En se fondant notamment sur le traité bilatéral d'investissement Guinée-Émirats, ils estiment les dommages à près de 28,9 milliards de dollars. Selon eux, cette demande d'arbitrage est la deuxième plus importante jamais soumise à la Banque mondiale.

Sollicité, le ministère des Mines n'a pas donné suite aux demandes d'interview.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.