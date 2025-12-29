Afrique: Le Maroc face à la Zambie pour valider son billet pour les huitièmes

L'équipe nationale du Maroc affronte celle de la Zambie, lundi à Rabat, à partir de 19h GMT, avec pour objectif de valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations de football.

Tenus en échec par le Mali devant leur public (1-1), les Lions de l'Atlas ont vu leur qualification retardée. Ils devront donc s'imposer face aux Zambiens, qui peuvent aussi se qualifier à l'issue de cette troisième journée.

Les Maliens, de leur côté, seront opposés aux Comoriens à Casablanca, à la même heure.

Au classement du groupe A, le Maroc occupe la première place avec quatre points, suivi du Mali et de la Zambie, qui occupent la deuxième place avec deux points chacun, les Comores fermant la marche avec un point.