Madagascar: Judo/Coupe du pays - Esca confirme chez les seniors et minimes

La Coupe de Madagascar version 2025 s'est déroulée samedi et dimanche à l'Arena de Toamasina. Le club Esca a dominé dans les catégories des seniors et des minimes.

Dernière activité de la saison. La Coupe de Madagascar dans les catégories des seniors et des minimes, disputée samedi à l'Arena de Toamasina, a été marquée par la domination du club Sacré-Coeur Antanimena (Esca). Ce club d'Analamanga a raflé quatre titres nationaux chez les seniors et trois chez les minimes.

Malatiana Frederica Ralalaharisoa conserve son titre dans la catégorie des -63 kg en battant en finale Damiella Nomenjanahary du CCS Atsimo-Andrefana. « Nous avions effectué une préparation intensive de quatre fois par semaine au sein du club (...) Mon prochain objectif est de participer au championnat d'Afrique en 2026 », confie Malatiana Frederica, médaillée d'or au tournoi du Capricorne et à l'Open de Maurice, médaillée d'argent au tournoi continental en Afrique du Sud.

Roumaica Benandro, chez les -57 kg, a pour sa part défait en duel final Rojo Nantenaina Randrianaivo du Cosfa. Du côté des garçons, Rayan Ravelojaona a battu en finale Mandresy Razafimpanja du Saint-Michel chez les -73 kg. Fetra Ranaivoarisoa a écarté Rianah Ramahefarison du Saint-Michel dans la catégorie des -81 kg.

Expérimentés

L'autre club phare d'Analamanga, Saint-Michel, a également engrangé quatre sacres nationaux. L'olympienne de Paris, Aina Laura Rasoanaivo Razafy, reste invincible chez les -70 kg. Elle s'est imposée contre Safidiniaivo Marcella Ramiandrisoa du JCI en finale. Hajanirina Zo Andrimbololona a confirmé elle aussi sa suprématie chez les -78 kg. « Je me suis bien préparée ces derniers mois.

J'ai bénéficié d'un stage d'un mois à Dakar et ai remporté la médaille d'argent à l'Open d'Afrique à Abidjan (...) J'ambitionne de participer au championnat d'Afrique au Kenya l'an prochain et de prendre part à un stage à l'extérieur », a livré Zo Hajanirina.

Les deux autres champions sont Narindra Rakotovao chez les -52 kg filles et Mialy Henintsoa Rakotovelo chez les -90 kg garçons. Le club Family Judo d'Antsirabe n'a pas démérité en arrachant deux titres, ravis par Kevin Emilson Ralevazaha chez les -66 kg et Natacha Emiliame Razafindrakalo chez les -48 kg.

Dans la catégorie des minimes, le club Esca a également remporté trois sacres, signés Nathanael Rabetafika chez les -73 kg, Johan Andrianiaroniaina chez les -55 kg et Hasina Andraina Randriamiary chez les -46 kg. Les cadets et les juniors étaient en lice dimanche.