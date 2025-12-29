Madagascar: Meurtre à Alasora - Les plaignants suspectent une évasion

Alors que son déferrement est prévu aujourd'hui, un coauteur présumé du meurtre d'un chauffeur de taxi à Alasora se serait évadé. Un commissaire dément.

Un rapport interne daté du 28 décembre ferait état de l'évasion d'un gardé à vue au commissariat d'Alasora. Selon ce document, l'individu concerné, impliqué dans le meurtre d'un chauffeur de taxi, se serait enfui en endommageant le dispositif d'aération de la chambre de sûreté.

Les forces de l'ordre auraient immédiatement procédé à un ratissage des environs et au bouclage du secteur, avec le soutien de plusieurs unités spécialisées. Le rapport mentionnerait également l'absence du chef de service au moment des faits.

La famille de la victime affirme s'être rendue au commissariat hier matin. Elle dit avoir été empêchée de voir le suspect et avoir constaté des réactions jugées étranges de la part du chef de poste, ainsi qu'une forte présence policière sur place.

Mesures

Selon la famille, ces éléments laissent penser qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Elle aurait alors alerté les autorités, estimant que le suspect n'était plus là et qu'il se serait évadé.

Plus tard dans la journée, des informations relayées sur les réseaux sociaux ont indiqué que le suspect aurait été arrêté dans son quartier de résidence, à Ambovokely Ikianja, commune d'Ambohimangakely, ce qui a contribué à alimenter la confusion autour de l'affaire.

Contacté dans la soirée, le responsable du commissariat d'Alasora a démenti toute évasion, affirmant qu'aucun gardé à vue n'avait pris la fuite et annonce un défèrement prévu aujourd'hui au tribunal. Le directeur général de la Police nationale a, pour sa part, déclaré que des mesures avaient été prises dans le cadre de cette affaire, sans donner davantage de détails.

Cette situation intervient alors que l'émotion reste vive après la découverte du corps du chauffeur de taxi, disparu depuis le 5 décembre, retrouvé le 27 décembre dans une bonbonne enfouie à Miadana, Alasora. La victime portait des traces de violences et son véhicule aurait été démonté afin d'en revendre les pièces. Un premier suspect, âgé de 25 ans, a été arrêté à Ambohimangakely et aurait reconnu les faits, tout en dénonçant un complice toujours recherché.