Madagascar: Concert - Reko Band triomphe avec un nouvel album

La veille, Reko Band a enchanté ses fans lors d'un concert très attendu au Palais des sports, confirmant son succès auprès d'un public majoritairement jeune.

Salle comble, ambiance électrique et public conquis : le concert de Reko Band du 28 décembre au Palais des sports a tenu toutes ses promesses. Très attendu par les fans, l'événement a réuni une foule enthousiaste, séduite par une mise en scène soignée et une énergie communicative du début à la fin.

L'atmosphère festive a été portée par une scénographie marquante, mêlant jeux de lumière, effets spéciaux et écrans géants. Un écran circulaire, complété par des écrans rectangulaires disposés en hauteur et sur les côtés, a renforcé l'immersion du public tout au long du spectacle.

Composé en grande partie de jeunes, le public a réagi avec ferveur aux chansons du groupe. Le titre « Hatraiza » a particulièrement touché les spectateurs, nombreux à lever les mains en signe d'adhésion.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'émotion est montée d'un cran lorsque de jeunes fans ont été invités à rejoindre le groupe sur scène pour interpréter ensemble « Sambatra ». Reko Band a ensuite enchaîné avec « Mitonia », l'un des morceaux emblématiques qui a largement contribué à sa notoriété. Un groupe de Vako-drazana malagasy est également monté sur scène pour assurer l'animation et rappeler l'ancrage culturel de l'événement.

Continuité

Le répertoire proposé a parcouru plusieurs titres appréciés du public, dont « Misy anao », « Tongasoa », « Ry fitiavako », « Such Things », « En terre conquise », ainsi qu'un extrait du troisième album avec « Fantatrao ve ».

Ce concert s'inscrit dans la continuité du parcours du groupe, fondé en 2017 et composé de Fy Rasolofoniaina (guitare), Zazah Maminiavo (batterie), Princia Razakamahefa (guitare électrique) et Diary Razafimamonjiraibe (basse). Fort de plus de 250 concerts et de plus de 400 000 personnes touchées, Reko Band compte aujourd'hui trois albums à son actif : Andao (2019), Misia (2023) et Fantatrao ve (2025).

Avec ce rendez-vous du 28 décembre, le groupe confirme sa capacité à rassembler et à transmettre des valeurs positives à travers une musique fédératrice.