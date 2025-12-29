Madagascar: Mission médicale - Mercy Ships revient en 2026

Le navire-hôpital Mercy Ships a levé l'ancre. Cette organisation humanitaire et Madagascar annoncent la poursuite de leur collaboration l'année prochaine.

Une troisième mission consécutive. Le navire-hôpital Mercy Ships a annoncé son retour à Madagascar en mai 2026. « Ce fut un honneur de partager ces moments d'espoir et de guérison.

Nous sommes impatients de revenir en 2026 pour renforcer les partenariats, collaborer avec le gouvernement et rencontrer les nombreux patients qui attendent encore de recevoir des soins », déclare Nathan Jansen, directeur général de l'Africa Mercy, dans un communiqué de presse annonçant la fin de la mission de cette association pour cette année 2025, le 26 décembre.

Les inscriptions pour cette prochaine mission commenceraient dès le mois de janvier, selon une source avisée, mais le calendrier n'a pas encore été fixé. Le nombre de bénéficiaires pourrait aussi augmenter. Cette organisation envisagerait, pour cette nouvelle mission, de se rendre dans les différentes régions de Madagascar pour identifier les malades à prendre en charge, selon la même source.

Les missions de cette organisation humanitaire internationale ne changeraient pas. Elle fournira des soins chirurgicaux, notamment la chirurgie maxillo-faciale, ophtalmologique, plastique reconstructive, orthopédique pédiatrique et générale. Elle dispensera, par ailleurs, des activités d'enseignement et de formation.

Interventions

Cette organisation non gouvernementale a terminé sa mission pour cette année 2025, lors de laquelle elle a réalisé plus de 1 370 opérations chirurgicales. Ces interventions ont transformé la vie de plus de 1 250 patients, souffrant de jambes arquées, de cataractes, de fentes labiales, de goitres, entre autres.

Grâce à cette mission, une mère et sa fille aveugles, qui, après s'être reposées uniquement sur leur ouïe et leur toucher pendant des années, ont enfin pu voir le visage de l'autre grâce à une opération effectuée à bord du navire. En outre, l'équipe a réalisé plus de 7 110 interventions dentaires pour plus de 1 140 patients.

Il s'agissait de la cinquième visite de Mercy Ships à Madagascar depuis 1996 et de la deuxième mission consécutive dans le port de Toamasina pour l'Africa Mercy. Lors de ses précédentes interventions dans le pays, Mercy Ships a collaboré avec le gouvernement malgache pour réaliser plus de 7 770 interventions chirurgicales et plus de 57 930 soins dentaires.