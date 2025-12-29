Madagascar: Aviation civile - Vent de fronde à l'ACM

29 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

À peine la passation de service à la direction générale faite, un vent de fronde est à craindre au sein de l'Aviation civile de Madagascar (ACM). Selon les indiscrétions, le syndicat du personnel de cette entité pourrait entamer une grève à partir de ce jour.

Une démarche qui serait liée au malaise engendré par les conditions de nomination d'Alban Rakotoarisoa dit Babà, nouveau directeur général de l'ACM.

«La nomination du nouveau directeur général n'a pas respecté le processus requis», confie l'une des sources. Lors de sa prise de fonction, Alban Rakotoarisoa a soutenu le contraire en affirmant : «J'ai présenté ma candidature et je remplis tous les critères requis pour être directeur général de l'ACM.»

L'élément déclencheur de la menace de grève serait la décision du nouveau directeur général de démettre de ses fonctions le directeur de la réglementation au sein de l'ACM. L'acte y afférent date du 26 décembre. Une démarche que le syndicat estime irrégulière.

