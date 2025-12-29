Madagascar: Recherche scientifique - Des algues locales en plastiques biodégradables

Madagascar pourrait produire des plastiques biodégradables, incessamment. Selon Todinanahary Gildas, directeur de l'Institut halieutique et des sciences marines (IHSM) de l'Université de Toliara, les travaux sur ce projet sont actuellement en phase de finalisation.

Ces plastiques sont élaborés à partir d'algues cultivées localement, une démarche qui s'inscrit pleinement dans la logique de valorisation des ressources malgaches.

Cet institut se distingue par ses recherches innovantes et durables. Depuis les années 1990, l'IHSM a initié plusieurs programmes de recherche appliquée ayant abouti à des productions durables et génératrices de revenus. La spiruline, par exemple, est produite à grande échelle depuis plus de 20 ans, fruit des efforts de recherche menés sur place.

L'institut ne se limite pas à la spiruline. L'élevage de concombre de mer, exploité par certaines des entreprises les plus importantes de l'océan Indien, repose sur des techniques permettant une reproduction toute l'année, démontrant l'expertise de l'IHSM dans la gestion durable des ressources marines.

Avec la finalisation des recherches sur les plastiques biodégradables, l'IHSM entend contribuer à la transition écologique et à l'innovation industrielle à Madagascar, tout en offrant aux étudiants un terrain d'apprentissage concret et connecté aux enjeux contemporains.