Madagascar: Transfert - Trois clubs français dans le viseur de Bono Rabearivelo

29 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Vers une carrière professionnelle. Après plus d'un mois de test dans trois clubs français, le latéral droit du Disciples FC et des Barea, médaillé d'argent au CHAN, Bono Stephano Rabearivelo est de retour au pays depuis jeudi.

Le défenseur du Disciples FC Vakinankaratra, club champion de Madagascar en 2023/24, a débuté son séjour en terre française par le premier test au sein du FC Nantes, l'ancien club du capitaine des Barea à la CAN 2019, Faneva « Ima » Andriantsima (2007-2009).

« Bono a bel et bien effectué le test dans trois clubs français. Nous sommes actuellement en attente des résultats des tests. Il est retourné au pays en attendant la réaction des dirigeants de ces clubs. Il rejoindra entre-temps Disciples FC. De plus, il devrait encore préparer les papiers administratifs et prolonger son visa », a souligné le président du Disciples FC, Johnny Rijaniana.

Le FC Nantes, classé actuellement 17e en Ligue 1, compte huit titres de champion de France et quatre coupes nationales. Les deux autres clubs français avec lesquels Bono avait passé des tests sont le Paris FC, qui vient d'accéder en Ligue 1 cette saison et est classé 14e au championnat, ainsi que l'AJ Auxerre, ancien club du capitaine des Barea Rayan Raveloson, au 16e rang provisoire.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.