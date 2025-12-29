Madagascar: Transfert - Trois clubs français dans le viseur de Bono Rabearivelo

Vers une carrière professionnelle. Après plus d'un mois de test dans trois clubs français, le latéral droit du Disciples FC et des Barea, médaillé d'argent au CHAN, Bono Stephano Rabearivelo est de retour au pays depuis jeudi.

Le défenseur du Disciples FC Vakinankaratra, club champion de Madagascar en 2023/24, a débuté son séjour en terre française par le premier test au sein du FC Nantes, l'ancien club du capitaine des Barea à la CAN 2019, Faneva « Ima » Andriantsima (2007-2009).

« Bono a bel et bien effectué le test dans trois clubs français. Nous sommes actuellement en attente des résultats des tests. Il est retourné au pays en attendant la réaction des dirigeants de ces clubs. Il rejoindra entre-temps Disciples FC. De plus, il devrait encore préparer les papiers administratifs et prolonger son visa », a souligné le président du Disciples FC, Johnny Rijaniana.

Le FC Nantes, classé actuellement 17e en Ligue 1, compte huit titres de champion de France et quatre coupes nationales. Les deux autres clubs français avec lesquels Bono avait passé des tests sont le Paris FC, qui vient d'accéder en Ligue 1 cette saison et est classé 14e au championnat, ainsi que l'AJ Auxerre, ancien club du capitaine des Barea Rayan Raveloson, au 16e rang provisoire.