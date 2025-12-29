Madagascar: Football/Match de défi - Disciples FC tient tête aux expatriés

Match spectacle. Un tiers du gradin a été rempli et la tribune centrale pleine à craquer. La 9e édition du match de défi international organisé par Patricio Rabezanahary, ancien capitaine des Barea aux Jeux de la CJSOI en 2010, s'est tenue dimanche au stade de Barikadimy, à Toamasina.

Le début du match et le dernier quart d'heure se sont déroulés sous la pluie. Disciples FC de Vakinankaratra, champion de Madagascar 2023/24, et l'équipe des expatriés de La Réunion, de France et de Suisse, renforcée par quatre Barea locaux et coachée par Franck Rajaonarisamba, actuel entraîneur du CFFA, se sont neutralisés sur un score nul et vierge.

La formation d'Antsirabe a dominé le premier quart d'heure. La cohésion a pris place petit à petit au cours de la première période au sein des expatriés. Tojo Kely a raté deux occasions, dont un tir qui a frôlé le poteau de Balvano, deuxième portier du Disciples FC (22e).

Dans un cafouillage, Rojo Be et Fabrice ont par la suite manqué leur frappe dans la petite surface, en enchaînant une passe bien dosée de Tsiry Kely, ancien joueur de l'ES Dominicaines, sur le côté droit (35e).

Plus haut niveau

« Les joueurs ont fait une bonne prestation avec un bon état d'esprit. Ce match nous a servi de préparation en vue du championnat. Nous avons beaucoup cherché le but et nous avons imposé nos attaques en seconde période, mais en vain », confie le coach Mamisoa Razafindrakoto.

Disciples FC a dominé la seconde période. Le tir de Tendry a été arrêté par le portier Toldo, médaillé d'argent au CHAN 2025. L'équipe des expatriés a joué à dix après l'expulsion de Baggio de l'Excelsior à la 67e minute. Le club de Vakinankaratra a également joué à dix après l'expulsion de Joma Kely (80e).

«Les deux équipes ont pu procurer du spectacle. Je félicite en particulier les expatriés qui ont pu démontrer une telle prestation alors qu'ils sont venus ici en vacances. Nous avons opté pour un jeu à bloc bas en raison du manque de travail physique, car nous n'avons eu qu'une seule séance d'entraînement», souligne Franck Rajaonarisamba. L'initiateur de

l'événement, Patricio, a précisé: « C'était la meilleure organisation comparée aux précédentes. Avant, je n'ai pu inviter que quatre ou cinq expatriés, alors que cette fois, on arrive à plus de seize joueurs expatriés. J'ambitionne d'organiser une édition à plus haut niveau. Je vais inviter une équipe de La Réunion.»