Madagascar: Pétanque/FSBM - Adrien Julio Edouard Andria/nirina reconduit

L'élection du président de la Fédération sport boules de Madagascar s'est tenue samedi au Palais des sports à Mahamasina. Adrien Edouard Andrianirina succède à lui-même.

Nette victoire sans challenger. Après deux saisons pleines de succès en termes de résultats en compétitions internationales, surtout mondiales, le président sortant par intérim de la Fédération sport boules de Madagascar (FSBM), Adrien Julio Edouard Andrianirina, est reconduit et succède à lui-même pour le prochain mandat de quatre ans à la présidence de l'instance nationale. L'assemblée générale élective de la FSBM s'est déroulée samedi dans la salle de conférence du Palais des sports à Mahamasina.

Sept ligues déjà existantes ont eu droit au vote et les présidents de cinq nouvelles ligues ont assisté au scrutin. Candidat unique à la présidence, Adrien Andrianirina a obtenu à l'unanimité les voix des sept ligues en règle affiliées à la fédération. « Nous tâcherons d'assurer la continuité et l'amélioration de la gestion de la fédération, l'organisation des compétitions nationales et ambitionnons de viser mieux sur la scène internationale », confie le patron de la fédération.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La fédération organisera désormais une nouvelle compétition nationale baptisée « Super Ligue », réservée à tous les champions des ligues en triplette.

« Pour la sélection des représentants du pays en compétitions internationales, les finalistes des compétitions nationales intégreront la présélection et procéderont au regroupement », souligne le président de la FSBM. Après des années de promesses sans concrétisation, l'équipe de cette fédération, porteuse de médailles internationales pour le pays, poursuivra ses démarches auprès de l'État en vue de la construction d'un boulodrome national.

« La fédération prône toujours la promotion et la vulgarisation de la discipline dans le pays. Les joueurs seront désormais répartis en deux catégories. Les élites devront être en possession de la licence nationale et pourront participer aux compétitions nationales, au championnat et à la coupe.

Nous distribuerons aussi, à partir de cette saison, une licence dédiée aux amateurs », clarifie Adrien Andrianirina. Les cinq nouvelles ligues devraient, lors de la saison 2026, organiser des compétitions régionales, participer à au moins une compétition nationale et envoyer à la fédération les rapports d'activités à la fin de la saison.