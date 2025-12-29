Madagascar: Ouvrage - Làlan'i Madagasikara soutient le développement durable

Pensé comme une véritable boussole pour l'avenir du pays, Làlan'i Madagasikara rassemble les résultats des recherches, des expérimentations et des applications menées durant de nombreuses années par le Professeur Rija Rakotozanakajy au sein de Fivoarana Sahaza (VVZ). L'ouvrage aborde de manière approfondie les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la protection de l'environnement, en proposant des solutions concrètes et directement applicables.

Le livre s'inscrit dans la même dynamique que les projets Vokatry ny Tantsaha, axés sur la transformation agroalimentaire, afin de permettre la conservation des produits agricoles et de limiter les pertes liées à la détérioration des récoltes, tant au champ qu'au marché. Cette approche vise à valoriser pleinement la production locale et à renforcer l'autonomie des producteurs.

Au-delà du monde rural, Làlan'i Madagasikara présente une vision plus large du développement national. Les thématiques de l'énergie, de l'éducation, du droit et de la santé feront d'ailleurs l'objet de prochains ouvrages, annoncés comme des suites complémentaires à ce premier volume.

Ligne de pensée

L'ouvrage repose sur une philosophie centrale, la 3M : Manaiky (Accepter), Manantena (Espérer), Miasa (Travailler). Ces trois principes constituent à la fois une ligne de pensée et une attitude de base pour impulser un développement durable, fondé sur les compétences locales et l'exploitation responsable des ressources naturelles du pays. L'objectif est de permettre aux Malgaches d'atteindre une véritable indépendance économique et un développement adapté à leur réalité.

Fort de 186 pages, Làlan'i Madagasikara est accessible à tous. Il est le fruit d'un travail entièrement malgache, réalisé sans financement extérieur, avec l'appui de techniciens engagés et de partenaires locaux. Les auteurs rappellent que chacun, à son niveau, est acteur du développement du pays.

La cérémonie de lancement s'est tenue en présence de plusieurs personnalités, marquant l'importance accordée à cette initiative porteuse d'espoir pour l'avenir de Madagascar.