Madagascar: Stand-up comedy - Raytra Belaw'yck gagne le coeur du public

Le samedi soir, au Food Court Tana Waterfront, l'humoriste Raytra Belaw'yck a fait rire le public avec son troisième one-man show consacré aux dérives et contradictions de l'amour.

Rires francs, regards lucides et vérités parfois piquantes ont rythmé la soirée de stand-up comedy animée par Raytra Belaw'yck au Food Court Tana Waterfront. Seul sur scène, l'humoriste a présenté son troisième one-man show intitulé Aretin-tsaina io fitiavana io... Je lui ai dit oui pour trois jours, un spectacle centré sur les excès, les absurdités et les troubles que peut engendrer l'amour.

Avant le lever de rideau, le public a été clairement mis dans le cadre du spectacle.

Drôle et introspectif

La première partie a été assurée par Mirado Riambatosoa, qui a introduit Ely Nomenjanahary. Tous deux ont progressivement installé l'ambiance humoristique, conformément aux codes du stand-up, avant l'entrée très attendue de Raytra Belaw'yck.

Durant près de deux heures, l'humoriste a enchaîné ses textes en s'inspirant de situations vécues et d'observations du quotidien. Avec un ton à la fois drôle et introspectif, il a exploré les mécanismes psychologiques et émotionnels liés à l'amour, provoquant l'adhésion d'un public conquis du début à la fin.

Si la fluidité du texte et certains enchaînements restent perfectibles, selon l'artiste lui-même, le public, lui, a pleinement savouré le spectacle. Une soirée réussie, placée sous le signe de l'humour et de la sincérité, confirmant la place de Raytra Belaw'yck sur la scène du stand-up malgache.