Madagascar: La conférence épiscopale met en garde les autorités de transition

La Conférence des évêques de Madagascar a partagé son traditionnel message à l'occasion des fêtes de Noël dans un contexte particulier de transition politique cette année. Après la prise de pouvoir des militaires le 14 octobre dernier, elle appelle les autorités à ne pas répéter les erreurs du passé.

Le message de la Conférence épiscopale sonne comme une mise en garde. « Les crises montrent que nous ne savons pas tirer les leçons de l'histoire », affirment les évêques de la Grande Île, en dénonçant aussi « la persistance de corruptions scandaleuses ».

« La source de ces crises successives, c'est l'absence d'écoute entre les dirigeants, les gouvernants et le peuple. Il y a aussi trop de promesses qui ne sont pas réalisées. Cette confiance a été brisée à Madagascar. Pourtant, les problèmes vécus par les citoyens ne sont pas cachés, parce que les dirigeants les voient et les constatent. Mais pourquoi est-ce que l'on attend toujours que les citoyens manifestent pour agir, pour avancer ? », s'interroge le père Séraphin Rafanomezantsoa, le secrétaire coordonnateur de la Conférence des évêques de Madagascar.

Et les religieux avertissent les autorités de la transition, dirigées par le président Michael Randrianirina, à ne pas répéter les erreurs du passé. « Les évêques rappellent toujours cette responsabilité, ce changement vers l'abolition de la corruption. Elle ne peut être abolie du jour au lendemain mais il faut que le chemin qui mène vers cette abolition soit visible et senti par le peuple, ajoute Séraphin Rafanomezantsoa. Les dirigeants doivent se mettre au service du peuple. Ils ne sont pas là pour être servis mais plutôt pour servir. »