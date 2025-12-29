Afrique: BFMTV - Une compétition au rythme de l'engouement et de la passion

Les matches de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2025) sont rythmés par une passion et un engouement forts dès le début de la compétition qui se déroule au Maroc depuis dimanche dernier, rapporte la chaine française BFMTV.

"La passion est totale pour le ballon rond, mais plus que des matches de foot, pour le Maroc, la CAN revêt une dimension très importante de soft power sportif", souligne le média français.

Selon l'analyste de la chaîne, Ulesse Gosset, la Coupe d'Afrique est en soi une répétition générale avant la Coupe du monde 2030, qui sera coorganisée pour la première fois dans le Royaume, avec l'Espagne et le Portugal.

Organiser la compétition continentale, relève-t-il, ne peut que représenter un enjeu de soft power pour le Maroc, puisque c'est l'image du pays qui est en jeu d'autant plus qu'il s'apprête à co-organiser le Mondial 2030.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'expert insiste, à cet égard, sur les énormes investissements dans les infrastructures mis en œuvre par le Royaume en vue des grands évènements sportifs internationaux qu'il accueille, relevant qu'il s'agit aujourd'hui de se projeter vers l'avenir avec plus de confiance.

Le monde entier avait mesuré tout le potentiel du football marocain durant la Coupe du monde au Qatar où les Lions de l'Atlas étaient demi-finalistes, a-t-il dit. Signe de son énorme capacité de développement sportif, le pays organisateur offre neuf stades de haut niveau répartis sur les six villes qui accueillent la compétition, une première dans l'histoire de la CAN.

D'après le média, l'organisation de cette CAN 2025 engage toute l'Afrique sur ses capacités d'organisation et d'accueil des sportifs et des supporters des quatre coins du monde. "D'ailleurs, le continent africain compte plusieurs dizaines de joueurs qui évoluent à haut niveau dans les plus grands clubs européens de football", explique la chaine.

De l'avis de BFMTV, les Lions de l'Atlas sont les favoris de cette 35ᵉ édition à domicile, cinquante ans après avoir remporté leur premier titre continental, aux côtés d'autres grandes sélections comme le Sénégal et l'Égypte.