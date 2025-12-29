Afrique: A Lyon, la ferveur de la CAN Maroc-2025 gagne les diasporas africaines

Le village "Lyon CAN Zone", mis en place à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, attire une foule nombreuse de ressortissants africains désireux de vivre l'ambiance de la compétition continentale dans le partage et l'enthousiasme.

Chaque jour de la compétition, les supporters des équipes en lice et les fans du ballon rond des pays voisins sont invités à suivre les matches en direct dans un climat empreint d'échanges et de mixité sociale.

"C'est une manière de s'ouvrir davantage sur les diasporas africaines, mais aussi de révéler au grand jour la culture africaine, perpétuant en cela une longue tradition marocaine en direction de l'Afrique", a déclaré à la MAP GhizlaneZouhal, membre fondatrice de "Lyon CAN Zone".

Il est question, selon elle, de projeter l'image authentique d'une Afrique et d'un Maroc ouverts sur le monde au rythme d'un riche brassage entre leurs communautés le temps d'une compétition sportive

"Cette journée du vendredi a été marquée par le suivi en direct de quatre matches en présence d'un grand nombre de fans, une façon de reproduire la passion du foot propre à l'Afrique", a souligné Mme Zouhal, présidente de l'Association franco-méditerranéenne du vivre-ensemble.

Lancé en 2022 lors de la Coupe d'Afrique au Cameroun, le village "Lyon CAN Zone" est une initiative d'un collectif de plusieurs associations œuvrant pour la promotion de la culture du continent et le rapprochement en offrant un endroit dédié aux échanges et au dialogue entre les acteurs des diasporas.

Au menu de cette manifestation figurent notamment des séances de networking, soirées festives interculturelles ainsi que des cérémonies d'ouverture et de clôture sous les couleurs de l'Afrique.

Au-delà de l'aspect sportif et festif, les initiateurs de "Lyon CAN Zone" misent sur la valorisation de l'image et du savoir-faire des pays africains en région lyonnaise.

A travers cette initiative, ils souhaitent faire de la compétition continentale un événement à la fois sportif, culturel et populaire, où le ballon rond s'érige en levier de rencontre, de fête et de mise en valeur des talents et des cultures africaines.