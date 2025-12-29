Ethiopie: L'agriculture moderne est le pilier de la transformation du secteur agricole éthiopien - Bureau du Premier ministre

29 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Bureau du Premier ministre indique que l'introduction de méthodes agricoles modernes est en train de remodeler en profondeur le secteur agricole en Éthiopie.

Ces pratiques permettent aux agriculteurs d'augmenter leur productivité, d'optimiser l'utilisation des ressources et de mieux faire face aux mutations actuelles.

Selon le Bureau, l'adoption de semences améliorées, le renforcement des systèmes d'irrigation et le recours aux technologies avancées contribuent de manière significative au renforcement des moyens de subsistance des populations rurales.

Il a par ailleurs rappelé que l'agriculture constitue la colonne vertébrale de l'économie éthiopienne, jouant un rôle central dans la dynamique de croissance, la promotion de la prospérité et la garantie de la sécurité alimentaire pour des millions de citoyens.

