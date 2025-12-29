Tunisie: Participation du ministère des Affaires culturelles à Riyad à la 12ème session de la comission mixte tuniso-saoudienne

TUNIS — Le ministère des Affaires culturelles participe à la 12e session de la Commission mixte tuniso- saoudienne, qui a démarré le dimanche 28 décembre 2025 à Riyad (Arabie saoudite), représenté par la Directrice générale du Patrimoine, Mme Chiraz Saïed, dans le cadre d'une délégation officielle composée de représentants de divers ministères ainsi que structures concernées par le volet bilatéral.

Les travaux de la commission actuelle portent sur le renforcement des mécanismes de la coopération tunio-saoudienne, l'élaboration de plans d'action communs, ainsi que la recherche d'opportunités d'opportunités d'investissement et d'échange d'expertise dans divers secteurs prioritaires, dont l'industrie, les mines, le tourisme, le transport et les services logistiques ainsi que les domaines judiciaire et juridique, l'objectif étant d'accélérer les échanges commerciaux et de renforcer la coopération économique et les investissements entre les deux pays, indique lundi le ministère sur sa page officielle dans les résaux sociaux.

Sur le plan culturel, des discussions et des négociations ont porté sur le programme d'exécution de la coopération culturelle mixte pour la période 2026-2027-2028 qui comporte 40 articles couvrant divers secteurs culturels, l'objectif étant de soutenir les échanges culturels et de développer les mécanismes de coopération et d'échange d'expertise entre les deux pays.

En marge des travaux de la commission mixte, un Forum des affaires saoudo-tunisien est organisé lundi, sous la supervision du ministère de l'Industrie et des Ressources minérales du Royaume d'Arabie saoudite, en coopération avec le ministère de l'Investissement et la Fédération des chambres de commerce saoudiennes, avec une large participation de représentants du secteur privé des deux pays, en vue de renforcer les partenariats commerciaux et d'investissement et d'explorer les opportunités prometteuses offertes par les deux pays.

