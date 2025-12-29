Burkina Faso: 6e Coupe de l'Ambassadeur de la Chine en Kung-fu Wushu - Oumarou Ganga sacré meilleur athlète

La 6e édition de la Coupe de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine s'est disputée le dimanche 28 décembre 2025 dans la salle des arts martiaux de Ouagadougou. La compétition nationale de kung-fu wushu qui réunit l'élite des pratiquants burkinabè a vu le sacre de Oumarou Ganga de l'Association les Dragons Blancs de Kung Fu Wushu.

Au terme des différentes épreuves, Oumarou Ganga, de l'Association Les Dragons Blancs de Kung-fu Wushu, a été désigné meilleur athlète de la compétition chez les seniors garçons. Chez les seniors dames, la palme est revenue à Prisca Compagré, tandis que Leïnatou Konaté (Drafa de Bobo-Dioulasso) et Régis Zombré (Dragons Stratège) se sont illustrés dans la catégorie junior. Les finales de combat ont également tenu toutes leurs promesses. Dans la catégorie -55 kg, Guiro Marc s'est imposé en finale face à Lankouandé Yémboado, sur le score de deux rounds à zéro. Même score en -70 kg, où Gaoussou Coulibaly a dominé Idrissa Ouandaogo.

Présent à la cérémonie de clôture, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Zhao Deyong, a salué l'engouement des jeunes Burkinabè pour les arts martiaux chinois. Selon lui, « le kung-fu wushu fait partie des éléments artistiques et culturels majeurs qui permettent au monde de découvrir la Chine ». Il a réaffirmé la disponibilité de l'ambassade à accompagner la Fédération burkinabè de kung-fu wushu et annoncé que l'année 2026 sera placée sous le signe des échanges culturels et humains chinois, avec davantage d'opportunités pour la jeunesse burkinabè.

Pour sa part, le président de la Fédération burkinabè de kung-fu wushu, Me Inoussa Sawadogo, s'est réjoui du succès de cette édition. Il a indiqué que 12 clubs et plus de 102 athlètes, venus de plusieurs régions du pays, ont pris part à la compétition. « Cette coupe rassemble les meilleurs athlètes issus des compétitions nationales précédentes », a-t-il précisé, tout en exprimant sa gratitude à l'ambassade de Chine pour son appui matériel et financier.

