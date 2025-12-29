Madagascar: Septième ART malgache - Le bilan est dans le vert

Le cinéma malgache avance à grands pas. Cette remarque a déjà été faite par différents producteurs locaux. Sans parler du Disco Afrika de Luck Razanajaona qui fait l'unanimité, ainsi que les courts métrages comme intrusion de Mihaja Nantenaina Ravahitrarivo, le bus réalisé par Kuro Mi ou encore Mpiremby, rayonnant à l'international, les producteurs du pays ont carrément révolutionné le septième art.

Le thriller R+3

Écrit par Kalolahy Givennio, réalisé par Franck Dix et Patrick Ramangason, cette trilogie malgache capte l'attention des jeunes. De plus, la plupart des comédiens sont des chanteurs et artistes renommés. La conversion de ces derniers au cinéma n'est pas un hasard. Les producteurs leur ont entièrement confié des rôles adaptés à leurs talents.

Toamasina, au-delà de sa production musicale, veut implanter une industrie cinématographique de pointe en incluant progressivement du SFX (Special Effects), du VFX (Visual Effects), et du CGI (Computer-Generated Imagery). Récemment, R+3 III a été projeté dans des centres culturels des chefs lieux de provinces, en l'occurrence Diego-Suarez et Majunga. Les cinéphiles ont salué l'équipe puisque le film a satisfait à leur attente. Sans conteste, la capitale Betsimisaraka devient le domaine de prédilection du cinéma.

Braquage

René Fulgence Tovondrainy n'est pas à son premier coup de maître, ce chef d'orchestre artistique doté d'un savoir-faire énorme. La saga Malaso a été un véritable chef-d'oeuvre. Bien que ce soit une fiction, René Fulgence dévoile l'état des choses dans sa localité : le phénomène Dahalo. Non seulement il dépeint l'aspect culturel sur le terrain, mais il détaille aussi l'attitude des oligarques malhonnêtes qui profitent du crime. Après Malaso, un autre film a été finalisé. Impatients, les passionnés se frottent les mains.

Malok'ila

Ce film culte a profondément marqué l'enfance de la génération Z. Pasitera, Rajao et les acteurs n'ont pas trahi la nature malgré le temps. Ces 17 volets mélangent les faits réels et l'invention narrative, et ça choque. L'humour noir de Rajao, les citations bibliques de Pasitera, le comportement incontrôlable de Fetra, et la présence maternelle de Raly reflètent la société malgache, en particulier tananarivienne.

« Zaza telo reny »

À Diego-Suarez, entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, le secteur visuel dirigé par l'association Tarondro mibaby antely a incité les adolescents de l'époque à devenir des acteurs. Malencontreusement, la continuité n'était pas au rendez-vous faute de moyen. En revanche, la nouvelle génération commence à raviver le domaine depuis ces deux dernières décennies. Des cinéastes prennent le relais. À l'exemple de Zaza telo reny. Ce film esquisse la vie sociétale dans la partie septentrionale. Un peu comme dans le conte « Le Petit Poucet », mais adapté au contexte actuel.

Domboeza

Pour couronner le tout, il y a ce documentaire sorti en 2024, mais qui fascine encore le public de Madagascar. Diffusé maintes fois dans les établissements culturels, les étudiants de l'UNA ont eu l'opportunité de visionner la création artistique de Geoffrey Gaspard, si l'on peut dire ainsi, en septembre dernier. Ce militant culturel ambitionne de faire connaître au monde entier la boxe traditionnelle malgache : le Morengy.

En définitive, le septième art malgache a pris une amplitude exponentielle. Dorénavant, elle gagne peu à peu le coeur des compatriotes. Le dévouement des vidéastes, la compétence des acteurs, l'avènement des appareils sophistiqués en sont les principaux facteurs du progrès. D'autre part, les récits évoqués touchent directement le public. « Ils proposent des histoires qui incarnent les faits ».

En outre, le cinéma malgache éveille d'une manière subliminale l'esprit des citoyens. Conscient de la situation, le ministre de la Communication de la Culture a convié la grande famille de Malawood afin de voir de près leurs difficultés.