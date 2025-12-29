Madagascar: Développement rizicole - Accompagnement de proximité pour 40 000 producteurs

Les régions SOFIA et Alaotra Mangoro bénéficient de l'appui du projet Riz Plus dans le cadre de la préparation de la campagne de production de 2025-2026.

Un accompagnement de proximité est ainsi offert aux 40 000 producteurs issus de ces deux régions d'intervention du projet. Ces paysans ont en même temps été dotés de kits agricoles complets.

À titre d'illustration, 204 riziculteurs provenant de la commune rurale de Bembary, dans le district de Moramanga, ont déjà reçu leurs équipements pour l'exploitation de parcelles de 0,5 hectare chacune, pour ne citer que des sarcleuses et des pulvérisateurs. Chaque kit agricole comprend 15 kg de semences certifiées, des engrais NPK et urée ainsi que 200 kg d'engrais organiques et des produits phytosanitaires.

Optimiser les coûts

Cette dotation s'accompagne d'une formation pratique sur la méthode PackRiz, une approche promue par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour appliquer les techniques de production PAPRiz. Cette méthode permet d'augmenter les rendements tout en optimisant les coûts de production, grâce à une collaboration étroite entre l'équipe régionale du projet Riz Plus et la direction régionale de l'Agriculture et de l'Élevage.

Il est à noter que cette opération de distribution se poursuivra à grande échelle dans toute la région Alaotra Mangoro, où 26 750 agriculteurs répartis dans 23 communes recevront prochainement leurs kits agricoles. Il en est de même dans la région SOFIA.

225 millions USD

Il convient de rappeler que le projet Riz Plus ou projet de productivité et de résilience des moyens de subsistance ruraux est une initiative du gouvernement malgache sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 225 millions USD pour la période de 2023 à 2026, ce projet vise à augmenter la productivité agricole notamment le riz à hauteur de 30% dans ses zones d'intervention.

Le renforcement de la résilience des producteurs bénéficiaient de cet accompagnement de proximité face aux effets néfastes du changement climatique fait également partie de ses objectifs principaux, sans oublier l'amélioration de la gestion intégrée des paysages et la sécurité alimentaire. Par ailleurs, ce projet ambitieux prévoit de toucher directement 150 000 producteurs afin d'améliorer la sécurité alimentaire à travers l'innovation agricole et l'accès facilité à des variétés de semences performantes.