Madagascar: Filière crabe - 21 sociétés obtiennent un agrément d'exportation

La filière crabe entre dans une nouvelle phase marquée par la fin du monopole et la mise en place d'une procédure d'octroi d'agréments d'une manière transparente, équitable et inclusive. Suite à l'analyse et à l'évaluation des demandes reçues, et avec l'accompagnement de la société civile et de la BIANCO, le ministère en charge de la Pêche et de l'Économie bleue annonce officiellement l'attribution de la première vague de quotas.

Ainsi, 21 sociétés opérant déjà dans cette filière porteuse obtiennent leur agrément d'exportation de crabe « Scylla serrata ». Parmi lesquelles, 13 sociétés sont retenues pour l'exportation de crabes en morceaux congelés tandis que huit autres sont autorisées à exporter des crabes vivants. En tout, 70 % des quotas sont attribués aux entreprises déjà opérantes dans cette filière.

Ce n'est que la première vague d'octroi d'agrément puisque 30 % des quotas restants seront réservés aux nouveaux opérateurs, avec une démarche simplifiée et transparente dans un délai maximum de deux mois.

Concurrence saine

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, le ministère de tutelle s'engage à assurer le suivi de l'utilisation des quotas d'une manière stricte. En cas de non-utilisation sans justification valable, le quota initialement attribué pourra être réattribué, a-t-on appris. En outre, le respect des textes réglementaires encadrant l'exploitation, la commercialisation et l'exportation des produits halieutiques sera rigoureusement ferme.

L'objectif consiste à promouvoir une concurrence saine tout en renforçant la transparence et la bonne gouvernance. L'État prévoit également d'assurer un développement durable et responsable de la filière crabe à Madagascar.