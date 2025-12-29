Madagascar: Parcs solaires - Des équipements de la Jirama retrouvés dans un entrepôt privé

Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Ny Ando Jurice Ralitera, a inspecté vendredi un entrepôt privé où étaient stockés des équipements destinés à des centrales solaires.

Sortir rapidement les matériels, établir un inventaire et accélérer les projets d'électrification prévus en régions. Tels sont les objectifs cités par la délégation qui a visité l'entrepôt, le 26 décembre dernier. Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) souligne aussi l'enjeu budgétaire, la production solaire devant réduire durablement les achats de gasoil pour l'électricité nationale.

La visite s'est déroulée en présence du ministre des Transports, Juste Crescent Raharison, du vice-président de l'Assemblée nationale pour la province de Toamasina, Ravolaza, Fidèle Razara Pierre, et de représentants de la Jirama et de la SMMC. Sur place, la délégation a identifié les types d'équipements disponibles afin d'arrêter un plan de transport et les étapes à venir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les informations communiquées par le MEH, l'État a importé massivement, il y a un peu plus de deux ans, des équipements pour développer des parcs solaires à Madagascar et réduire la dépendance au gasoil. Le financement aurait été assuré à 80 % par l'État central et à 20 % par la Jirama.

Résistance

Il y a une semaine, le MEH a pris connaissance de l'existence de ces matériels appartenant à la Jirama qui se trouvent dans un entrepôt appartenant à une société privée. Toujours d'après la version officielle, la société propriétaire de l'entrepôt est concernée par un dossier judiciaire. Un premier déplacement d'un représentant du cabinet du ministre se serait heurté à un refus d'accès, les responsables de la société n'ayant pas autorisé l'entrée dans l'entrepôt.

La descente conduite par le ministre, à la suite de cette résistance, vise donc à constater la situation et à enclencher la récupération des biens. Le MEH estime que ces panneaux et équipements auraient dû être mobilisés pour appuyer l'électrification de plusieurs zones déjà identifiées, dont Betroka et Ambatondrazaka, ainsi que d'autres localités bénéficiaires.

Le ministère signale également la présence de matériels destinés à la création d'une nouvelle sous-station pour Antananarivo, alors que le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) est jugé saturé. Des matériels d'isolation figurent aussi parmi les lots observés. La priorité, pour les autorités, est désormais d'évacuer ces équipements afin d'éviter l'alourdissement des frais d'emmagasinage dans cet entrepôt privé.

Les matériels devraient être acheminés d'abord vers le Palais d'État d'Iavoloha, avant leur transfert vers les sites de déploiement. Le MEH annonce un inventaire détaillé, suivi d'un rapport, ainsi qu'un suivi des stocks pour vérifier l'intégrité des lots et repérer d'éventuels détournements.

Cette découverte est présentée par le ministère comme un levier pour relancer, sans délai, l'installation des parcs solaires dans les régions déjà sélectionnées. Reste à voir si la logistique annoncée se traduira rapidement par des équipements effectivement déployés sur le terrain.