Madagascar: Fêtes de fin d'année - Une prime forfaitaire de 310 000 ariary pour les fonctionnaires

Le président de la Refondation de la République (PRRM) a décidé d'accorder une prime exceptionnelle de 310 000 ariary à chaque agent de l'État, qu'il soit fonctionnaire encadré ou non encadré.

Une mesure présentée comme un geste de reconnaissance, dans un contexte où les difficultés financières des agents publics ont été publiquement évoquées à plusieurs reprises, sans qu'un appui direct n'ait été accordé jusque-là. Selon le communiqué officiel du PRRM, la décision a été formalisée au niveau du Conseil du gouvernement du 23 décembre dernier.

À cette date, un décret a été adopté, instituant une « prime de reconnaissance spéciale » au titre de l'année 2025, au bénéfice des agents publics. Une exception notable est toutefois mentionnée : les agents en poste au sein du ministère de l'Économie et des Finances ne sont pas concernés par cette prime. Les autorités justifient cette exclusion par le fait que ce personnel bénéficie déjà d'une prime annuelle.

Effet d'entrainement

Dans l'opinion, la mesure est surtout perçue comme un bol d'air pour des milliers de ménages et, au-delà, comme un coup de pouce à l'économie. En injectant un revenu supplémentaire dans les foyers, l'État mise sur un effet d'entraînement rapide : hausse des achats du quotidien, reprise de certaines dépenses reportées, et stimulation du commerce local.

Certes, la prime mobilise un effort budgétaire réel, mais plusieurs analystes y voient un levier temporaire pour soutenir la demande intérieure, créer du mouvement dans les activités économiques et générer, par ricochet, des retombées positives pour le secteur privé et les autres acteurs qui vivent de la consommation.