Madagascar: Antsiranana I - Une action sociale au profit de 1 500 personnes

29 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

La députée Jocelyne Maxime, élue dans le district d'Antsiranana I, a rencontré la population lors d'un rassemblement organisé au gymnase couvert d'Antsiranana. Cette initiative a permis de renouer le contact avec les électeurs, après une période marquée par les obligations parlementaires.

À cette occasion, une action sociale a été menée au profit de 1 500 personnes issues de différents quartiers. À travers cette démarche, l'élue a tenu à manifester sa solidarité envers les familles en difficulté, particulièrement en cette période de fin d'année. Habituée des actions de proximité, Jocelyne Maxime poursuit ses engagements sociaux dans son district.

Secrétaire nationale du parti TGV, elle affirme rester fidèle à la mission confiée par la population, en plaçant l'assistance aux personnes vulnérables au centre de son action, insiste-t-elle. La distribution s'est tenue le mardi 23 décembre dernier. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance face à ce geste, perçu comme une marque d'attention et de considération.

Nadia R. Légende : La députée Jocelyne Maxime, élue dans le district d'Antsiranana I, a rencontré la population lors d'un rassemblement organisé au gymnase couvert d'Antsiranana.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.