Madagascar: Antsiranana I - Une action sociale au profit de 1 500 personnes

La députée Jocelyne Maxime, élue dans le district d'Antsiranana I, a rencontré la population lors d'un rassemblement organisé au gymnase couvert d'Antsiranana. Cette initiative a permis de renouer le contact avec les électeurs, après une période marquée par les obligations parlementaires.

À cette occasion, une action sociale a été menée au profit de 1 500 personnes issues de différents quartiers. À travers cette démarche, l'élue a tenu à manifester sa solidarité envers les familles en difficulté, particulièrement en cette période de fin d'année. Habituée des actions de proximité, Jocelyne Maxime poursuit ses engagements sociaux dans son district.

Secrétaire nationale du parti TGV, elle affirme rester fidèle à la mission confiée par la population, en plaçant l'assistance aux personnes vulnérables au centre de son action, insiste-t-elle. La distribution s'est tenue le mardi 23 décembre dernier. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance face à ce geste, perçu comme une marque d'attention et de considération.

Nadia R.