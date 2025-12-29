Madagascar: Santé publique - La filariose lymphatique touche encore 87 districts à Madagascar

Un partenariat stratégique a été signé entre l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Madagascar et le Carter Center afin d'appuyer le ministère de la Santé publique dans sa lutte contre la filariose lymphatique.

Cette maladie tropicale négligée reste encore endémique dans 87 districts du pays. Ce partenariat vise à renforcer les traitements de masse, la surveillance épidémiologique, la prise en charge des personnes vivant avec des complications, ainsi que les capacités techniques et logistiques nationales, avec l'objectif d'éliminer la maladie d'ici 2030.

Négligées

La filariose lymphatique, également connue sous le nom d'éléphantiasis, est une affection parasitaire transmise par les moustiques. Elle provoque des gonflements invalidants des membres et génère une forte stigmatisation sociale.

Bien qu'elle figure parmi les maladies tropicales négligées, elle continue de toucher des milliers de personnes à Madagascar, freinant leur qualité de vie et leur insertion socio-économique.