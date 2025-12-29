Madagascar: Année 2026 - Les souhaits des leaders sportifs

À l'aube de l'année 2026, les dirigeants sportifs malgaches adressent des vœux empreints d'espoir et de valeurs. Santé, discipline, loyauté et réussite collective sont au cœur de leurs messages, portés par des figures du basket-ball, du tennis de table, de la lutte, du badminton, de la gymnastique et des disciplines émergentes. Tous appellent à une année de progrès, d'unité et de victoires partagées pour le sport malgache.

Tsiry Colombe Ralalaharison, Secrétaire Générale de la Fédération Malgache de Basket-Ball :

« Chers joueurs, arbitres, entraîneurs et dirigeants sportifs, à l'occasion des fêtes de fin d'année, nous vous adressons nos vœux les plus sincères de Joyeux Noël 2025 et de Bonne et Heureuse Année 2026. Que cette nouvelle année soit placée sous le signe de la santé, de la paix, de la réussite sportive et du fair-play. Nous rappelons l'importance fondamentale de la loyauté, de l'intégrité et de la discipline, qui doivent guider chaque acteur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le respect strict des règles, notamment l'interdiction de toute fraude liée à l'âge ou à l'identité, est essentielle pour garantir l'équité et la crédibilité de notre sport. Ensemble, soyons exemplaires, respectueux des valeurs et porteurs d'un avenir durable pour Madagascar. Que 2026 soit une année de progrès, de performances et de belles victoires collectives ».

Tsiry Volana Randriambololona, joueuse et STAFF dans la Section Tennis de Table d'Antananarivo Renivohitra (STTAR) :

« Je souhaite à chaque sportif et à tous ceux qui aspirent à se mettre au sport une santé solide, une discipline constante et une progression remarquable. Que cette année, Dieu nous donne l'endurance de rester fidèles à vos objectifs, l'humilité d'apprendre, et le courage de nous relever après chaque difficulté. Puissions-nous faire du sport un moteur d'excellence, de respect et d'inspiration pour notre entourage et notre communauté.

Et surtout, que des multitudes rencontrent et reconnaissent Jésus-Christ, le Roi des rois et le plus puissant des guerriers, comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Excellente année 2026 à tous, pleine de victoires, de paix et d'impact ! ».

Lalanirina Hasimbola Rakotoarisoa, Athlète de haut niveau en lutte :

« Que le bonheur et la prospérité nous accompagnent tout au long de cette année. Que Dieu nous bénisse. Que cette année entière vous soit douce et légère, et que votre volonté s'accomplisse dans la joie, la santé et l'amour ».

Tiasetra Raharimanana, Responsable Technique du Badminton et journaliste sportif :

« J'adresse mes vœux à la communauté sportive malgache pour l'année 2026. J'espère que le sport continuera de se développer comme un véritable outil d'éducation pour les jeunes. J'appelle de mes vœux un grand succès pour toutes les parties prenantes, des dirigeants aux entraîneurs.

Je désire voir les athlètes s'épanouir pleinement et atteindre leurs objectifs sportifs ainsi que les coachs soient reconnus pour leur engagement et leur rôle éducatif fondamental. Enfin, je fais le vœu que l'année 2026 soit marquée par la réussite collective, le progrès et l'unité dans le monde du sport malgache ».

Mahaliana Randriamiarisoa : Membre ligue de Gymnastique Analamanga :

« L'année 2026, qu'elle vous apporte santé, bonheur et prospérité et vive la gymnastique malgache ».

Vahatra Ny Aina Miarimbola Rakotozanany : femme engagée dans plusieurs disciplines et journaliste sportive :

« À l'occasion des fêtes de fin d'année, je souhaite adresser mes vœux de santé, de réussite et d'inspiration à toutes et à tous. Notre engagement dans la promotion du jeu d'échecs et du leadership féminin à Madagascar, mais aussi le fait d'être parmi les officiels techniques de la natation, traduisent notre conviction que le sport et la réflexion stratégique sont de puissants leviers d'éducation et d'émancipation.

Ces disciplines partagent des valeurs essentielles de discipline, d'équité et de dépassement de soi. Pour la nouvelle année, je forme le vœu de voir émerger davantage de talents, en particulier féminins, soutenus par des environnements justes et inclusifs ».