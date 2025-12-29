Sénégal: Touba - 15 milliards de FCfa pour réduire les inondations dans les quartiers vulnérables

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a lancé, le samedi 27 décembre, un projet de 15 milliards de FCfa visant à réduire l'ampleur des inondations dans les quartiers vulnérables de Touba. Cette phase d'urgence fait partie d'un programme global d'un montant de 65 milliards de FCfa.

MBACKÉ - Le gouvernement passe à une autre étape dans la lutte contre les inondations à Touba. Durant l'hivernage de 2025, les quartiers de Guédé, Touba Féto, Nguiranène, Kawsara, Firdawsi, étaient les plus touchés par ce fléau. Sur instruction du président de la République, l'État a décidé de lancer un nouveau projet d'un montant de 15 milliards de FCfa.

Il s'agit d'une partie du programme global de 65 milliards de FCfa destiné à la prise en charge des inondations dans la cité religieuse. Le samedi 27 décembre, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a donné le coup d'envoi de la phase d'urgence. C'était en présence du représentant du Khalife général des Mourides, du maire de Touba, de députés et de directeurs généraux dudit département. Ce projet fait suite à une étude menée afin d'identifier des solutions viables. Parmi celles-ci, le drainage des eaux pluviales de Touba vers la vallée du fleuve Sine a été retenu.

« Cette solution permettra un drainage gravitaire des bassins de rétention de Keur Niang, Nguélémou et du futur bassin prévu à Nguiranène et ainsi éviter au mieux le pompage. Le coût global des travaux est estimé à 65 milliards de FCfa. Une tranche prioritaire de 15 milliards de FCfa sera exécutée », a expliqué M. Dièye à Darou Khoudoss qui a accueilli le lancement officiel des travaux de drainage des eaux pluviales de Touba vers la vallée du Sine.

À l'en croire, ce programme traduit la volonté du khalife général des mourides de prendre en charge les problèmes d'eau et d'assainissement de la ville de Touba. C'est ainsi que, selon lui, les plus hautes autorités se sont engagées à satisfaire les besoins de Serigne Mountakha Mbacké. En ce sens, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement estime que Touba, qui compte 1.300.000 habitants, voire plus, fait face à un problème d'assainissement qui doit être pris en main par les autorités.

À cet effet, " des études détaillées, menées conjointement avec les autorités locales et les populations, ont permis d'identifier des solutions gravitaires ", a-t-il indiqué. Ce qui leur permettra de ne plus utiliser des bassins pour le pompage des eaux pluviales. Une solution, qui, à son avis, est coûteuse et très exigeante en main-d'œuvre.

Ainsi, ils ont décidé d'installer des canaux pour évacuer les eaux de pluie hors de la ville. Le projet sera réalisé en quatre phases sur quatre ans. Celle prioritaire, qui a été lancée le samedi 27 décembre, couvrira les zones de Guédé, Darou Khoudoss, Darou Miname et une partie de Keur Niang, jusqu'au bassin de Nguélémou. Les eaux seront canalisées vers la corniche de Nguiranène. Puis un second canal partira de ce quartier pour traverser les zones de Féto, Kawsara Fall et d'autres localités avant de rejoindre la vallée du Sine. Cette eau sera exploitée à des fins économiques.

L'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) a choisi l'entreprise Henan Chine pour l'exécution des travaux. Cheikh Tidiane Diéye a ajouté que la volonté des autorités est de mobiliser les moyens nécessaires pour soulager les populations de Touba, même si les inondations restent un problème majeur à cause des changements climatiques. Prenant part au lancement des travaux, Serigne Mame Thierno Mbacké, fils aîné du khalife général des mourides, a remercié les autorités pour leur engagement pour le bien-être des populations de Touba. Il a rappelé que les structures mises en place ont permis de réduire l'impact des inondations à Touba et ses environs. Il a prié pour que ce projet puisse être achevé dans la paix.